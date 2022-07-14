به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا محمدی عصر پنج شنبه در چهارمین رزمایش هلال رحمت در خراسان شمالی، اظهار کرد: خدمتی که انسان در گذشته انجام‌داده است، توان فرد را به سمت انجام خدمت جدید سوق می‌دهد لذا نباید اینگونه احساس کنیم که بخاطر افزایش سن، دست از کار کردن بکشیم.

عضو تشخیص مصلحت نظام با اشاره به خدماتی که امدادگران و نجاتگران در جمعیت هلال احمر ارائه می‌دهند، افزود: ویژگی داوطلبان جمعیت هلال احمر این است که مردم را به سوی کمک کردن به همنوعان سوق می‌دهد.

وی افزود: داوطلبان جمعیت هلال احمر در آنجا که فردی نتوانسته به هر دلیلی نیاز خانواده اش را فراهم کند، جوان مستعد خود را رشد دهد یا در هنگام بروز مشکلات گره از آن‌ها باز کند، وارد می‌شود و این بسیار ارزشمند است.

آقا محمدی گفت: ویروس کرونا یکی از نعمت‌های بدیهی خداوند را که اکسیژن است به ما نشان داد و متوجه شدیم که چقدر وابسته اکسیژن هستیم که اگر دقایقی وجود نداشته باشد یا بدن ما نتواند از آن استفاده کند جانمان را از دست می‌دهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه همه ما تسلیم خواست خداوند هستیم، اظهار کرد: باید تا زمانی که جان در بدن داریم همانند اولیای الهی به مردم و هم نوعان خود کمک کنیم.

قائم مقام وزیر کشور در طرح محرومیت زدایی از ۲۰۲۰ محله کشور، تصریح کرد: از این تعداد، مسئولیت محرومیت زدایی ۲۷۵ محله در کشور بر عهده هلال احمر است و در کنار سایر نهادها برای محرومیت زدایی اقدام می‌کند.