کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیط‌زیست، هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون در ایستگاه‌های پایش فعال در خیابان‌های احمد آباد با شاخص ۶۹، استانداری با شاخص ۷۳، پروین با شاخص ۷۹، رودکی با شاخص ۸۱ در وضعیت قابل قبول و در ایستگاه بزرگراه خرازی با شاخص ۱۱۵ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

۱۱ ایستگاه پایش در خیابان‌های انقلاب، باهنر، باغ غدیر، جِی، دانشگاه، رهنان، فرشادی، فیض، کاوه، میرزا طاهر و ورزشگاه میثاق نیز طی ماه گذشته قطع است.

امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۱۰۷ ناسالم برای گروه‌های حساس، شاهین شهر با شاخص ۵۷ و مبارکه با شاخص ۷۳ در وضعیت قابل قبول ثبت شده و ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان گردوخاک و غبار صبحگاهی امروز در مناطق شرقی استان ادامه می‌یابد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.