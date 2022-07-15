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کد مطلب 5538746
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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲

واکنش داورزنی به حقوق روزی ۱۵۰ هزار تومانی سرمربی تیم ملی والیبال

واکنش داورزنی به حقوق روزی ۱۵۰ هزار تومانی سرمربی تیم ملی والیبال

توضیحات داورزنی رئیس فدراسیون والیبال را در خصوص حقوق بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان را مشاهده می کنید.

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