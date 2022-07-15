دریافت 10 MB کد مطلب 5538746 https://mehrnews.com/xY5RF ۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲ کد مطلب 5538746 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲ واکنش داورزنی به حقوق روزی ۱۵۰ هزار تومانی سرمربی تیم ملی والیبال توضیحات داورزنی رئیس فدراسیون والیبال را در خصوص حقوق بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط فدراسیون والیبال به دنبال معافیت امین اسماعیلنژاد از خدمت سربازی پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر صربستان/ صعود باشکوه جوانان کولاکویچ: تیم ملی ایران فوقالعاده بود/ به این جوانان افتخار میکنم سجادی صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله نهایی را تبریک گفت برچسبها محمدرضا داورزنی والیبال تیم ملی والیبال ایران بهروز عطایی
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