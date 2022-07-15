به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی درباره شرایط بسیار خوب امین اسماعیل نژاد بازیکن تیم ملی والیبال در لیگ ملتها گفت: اسماعیل نژاد سال گذشته در لیگ برتر سرباز بود. او یکی از پدیدههای والیبال دنیا است. داریم تلاش میکنیم. اگر بازیهای آسیایی انجام میشد، گرفتن سکو برای مشمولان خدمت سربازی معافیت داشت که این بازیها کنسل شد. تلاش میکنیم مشکل امین را حل کنیم.
داورزنی تاکید کرد: معافیت ایشان بر میگردد به موافقت فرمانده کل قوا مگر اینکه در مسابقات قهرمانی جهان روی سکو برویم که بازیکنان به صورت اتوماتیک معاف میشوند.
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