دریافت 10 MB کد مطلب 5538846 https://mehrnews.com/xY5TH ۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۴ کد مطلب 5538846 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۴ دیدار جوبایدن رئیس جمهور آمریکا با محمود عباس جو بایدن، رئیس جمهور امریکا با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد. کپی شد مطالب مرتبط دیدار بایدن با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قطع پخش زنده سخنرانی بایدن هنگام صحبت از خاشقجی توسط شبکه العربیه آسمان عربستان رسما به روی هواپیماهای رژیم صهیونیستی باز شد تورم در آمریکا بالا است نشست ریاض مردم عراق را تهدید می کند/ درخواست جلسه اضطراری پارلمان بایدن باز هم احتمال زوال عقلش را قوت داد برچسبها جو بایدن رئیسجمهور ایالات متحده امریکا سفر جوبایدن محمود عباس
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