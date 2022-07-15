دریافت 10 MB

کد مطلب 5538846
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۵۴

دیدار جوبایدن رئیس جمهور آمریکا با محمود عباس

دیدار جوبایدن رئیس جمهور آمریکا با محمود عباس

جو بایدن، رئیس جمهور امریکا با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید