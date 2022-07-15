نشست ریاض مردم عراق را تهدید می کند/ درخواست جلسه اضطراری پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه علمای مسلمان عراق ضمن درخواست برگزاری جلسه اضطراری پارلمان عراق برای بررسی موضوع نشست ریاض که قرار است با حضور رئیس جمهور آمریکا و شماری از سران کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی برگزار شود، گفت که این نشست ۴۰ میلیون عراقی را تهدید می‌کند.

«جبار المعموری» که با پایگاه خبری المعلومه مصاحبه می‌کرد، افزود: نیروهای ملی در مجلس نمایندگان عراق باید برای بررسی پیامدهای کنفرانس ریاض که عاملی برای تهدید امنیت ۴۰ میلیون عراقی محسوب می‌شود، جلسه اضطراری برگزار کنند.

وی تصریح کرد: نشست ریاض دارای دستور کار مشکوکی است که در درجه اول مقاومت، تشکیلات و رهبران آن را در منطقه از جمله عراق هدف قرار می‌دهد، زیرا عراق مخالف طرح آمریکا برای عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم غاصب صهیونیستی است.

المعموری در پایان اظهار داشت: اتحادیه علمای مسلمان عراق پویشی را برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به مشارکت دولت بغداد در نشست مشکوک ریاض که دستور کار آن بی ثبات کردن مستقیم خاورمیانه و عراق است، آغاز کرده است.

این اظهارات در حالی است که نیروهای مردمی و مقاومتی عراق نسبت به خطر مشارکت دولت مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور در نشست ریاض که با حمایت واشنگتن و تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود، هشدار داده‌اند ولی دفتر رسانه‌ای الکاظمی طی بیانیه‌ای از مشارکت وی در نشست هفته آینده ریاض خبر داد.

در این بیانیه آمده است که مصطفی الکاظمی در نشستی که به میزبانی عربستان و با مشارکت سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و نیز مصر، اردن و ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد، شرکت می‌کند.