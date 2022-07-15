دیدار بایدن با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جو بایدن، رئیس جمهور امریکا با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد.

بایدن که دقایقی پیش وارد کرانه باختری شد، در محل ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین با عباس دیدار و گفتگو کرد.

پیش از این برخی منابع احتمال دادند که مذاکرات دو طرف بدون بررسی گام های بزرگ دیپلماتیک و اقدامات مهم سیاسی، بر اقدامات اقتصادی متمرکز باشد.

از سوی دیگر منابع رسمی آمریکایی به الجزیره اعلام کردند: دیدگاه بایدن درباره راهکار دو دولتی اگر طرفین آماده گفتگو باشند، واضح و روشن است.

این منابع افزودند: در دیدار بایدن و عباس بحث اراضی کلیساهای قدس که اسرائیل به دنبال مصادره آنهاست، بحث و تبادل نظر می شود.

بیت لحم آخرین مقصد رئیس جمهور امریکا پس از پایان دیدارهایش با مقامات رژیم صهیونیستی و پیش از سفر به عربستان است.