فاصله زیاد بین سینما و مردم را باید کم کرد

عظیم جزیده کمک مربی گنبدی تیم ملی والیبال ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازسازی سینمای تک سالنه هجرت به پردیس سینمایی مهر گنبد اظهار کرد: قطعاً سینما در هر شهر و حتی کشوری تعریف خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: متاسفانه من مدت‌هاست سینما نرفته‌ام چراکه معتقدم کیفیت فیلم‌ها پایین آمده است. البته یکی دیگر از دلایل این اتفاق می‌تواند این باشد که از سه سینمایی که در شهرستان گنبد وجود داشت، تنها یک سینما هجرت آن هم به صورت جسته و گریخته فعال بود که خوشبختانه با بازسازی آن می‌توان به رقم خوردن اتفاقات خوب در همه رشته‌های هنری امیدوار بود چراکه این پردیس ظرفیت برگزاری ورکشاپ و کلاس‌های آموزشی با حضور اساتید به‌نام را دارد.

کمک مربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به اینکه به عنوان یک مخاطب امیدوار است فیلمسازان فیلم‌های بیشتری متناسب با فرهنگ و توسعه هنجارهای اجتماعی بسازند، گفت: انگیزه مردم برای آمدن به سینما به ویژه حضور خانوادگی در این مکان کم شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

جزیده ادامه داد: سینما یک قسمتی از اوقات فراغت مخاطبان را تشکیل می‌دهد و از نظر من سینما رفتن فقط به فیلم دیدن نباید منجر شود. یعنی مخاطبان نیاز دارند وقتی وارد سینما می‌شوند، امکانات رفاهی دیگری در اختیارشان قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: من معتقدم سینما ماهیت خود را به دلیل گسترش فضای مجازی و شبکه‌های نمایش خانگی برای مخاطبان از دست داده و به اصطلاح گم شده است و مردم به اصطلاح حوصله نمی‌کنند برای تماشای فیلم به سینما بیایند. پس باید با برنامه‌ریزی جذابیت آثار را بالا برد و آن را به زندگی مردم نزدیک کرد تا مخاطبان را به سینما کشاند. در این شرایط آن‌ها نیز استقبال می‌کنند.

بازیکن سابق تیم ملی ایران با بیان اینکه فاصله بین سینما و مردم زیاد شده است، تصریح کرد: هنر بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل داده است پس فقط حرف کافی نیست بلکه باید حرکت‌هایی صورت بگیرد و فکرها را به اجرا گذاشت تا تاثیر خود را بگذارد.

جزیده در پایان خاطرنشان کرد: اولین بار که به سینما رفتم، ۶ یا ۷ سال بیشتر نداشتم و به یاد دارم در آن دوران مردم برای تماشای فیلم‌ها پشت باجه بلیت‌فروشی می‌ایستادند اما متاسفانه به دلایل مختلف دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد چراکه دولت برنامه خاصی برای سینما ندارد اما امیدوارم فیلم‌های بهتری ساخته و در پردیس سینمایی مهر که امکان نمایش فیلم‌های بیشتری دارد، اکران شود تا مردم گنبد نیز دوباره با سینما آشتی و روزهای خوش گذشته را تجربه کنند.