دریافت 19 MB کد مطلب 5539304 https://mehrnews.com/xY663 ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸ کد مطلب 5539304 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸ اشعار غدیری صابر خراسانی در کنار خانه کعبه گزارشی متفاوت از طواف دور خانه کعبه با اشعاری درباره عید بزرگ ولایت از صابر خراسانی را در این فیلم مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط حجاج پیش از حج به آموختن فلسفه و معرفت آن بپردازند مولودی «هل الدین الا الحب» با نوای حاج مهدی رسولی تلاوت جمعی کاروان قرآنی نور در مسجد الحرام مقایسه «حج» با اجتماعات سایر ادیان/ حج بهترین زمان برای تعامل فکری و مبادله فرهنگی است برداشته شدن حصارهای اطراف کعبه پس از ۳۰ ماه هشتم ذی الحجة،آغاز برنامه های کمیته فرهنگی آموزشی اربعین اعلام شد ماجرای بازسازی بقیع تنها یک مطالبه شیعی نیست/ کتاب «بهشت بقیع» نگاه فرا مذهبی به بقیع دارد برچسبها صابر خراسانی کعبه معظمه مکه مکرمه عید سعید غدیرخم عید غدیر 1401
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