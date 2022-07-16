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کد مطلب 5539304
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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۸

اشعار غدیری صابر خراسانی در کنار خانه کعبه

اشعار غدیری صابر خراسانی در کنار خانه کعبه

گزارشی متفاوت از طواف دور خانه کعبه با اشعاری درباره عید بزرگ ولایت از صابر خراسانی را در این فیلم مشاهده می کنید.

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