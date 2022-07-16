تجویز ماهانه حدود ‌۵ هزار نسخه در درمانگاه اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اولین و بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور و همچنین دومین سازمان درمانی و خریدار خدمات درمانی در کشور است.

وی افزود: تأمین اجتماعی یک سازمان غیر دولتی است و هیچ‌گونه منبع درآمدی از سوی دولت ندارد همچنین در اکثر اوقات از دولت‌های مختلف طلبکار بوده است و همه اعضای این سازمان اعم از افراد بیمه‌پرداز سهام دار این سازمان هستند.

رئیس درمانگاه عمومی تأمین اجتماعی اردستان خاطرنشان کرد: در شهرستان اردستان نسبت به سایر شهرها از جهت مراجعه بیماران تکراری از جمله رتبه‌های بالا در سطح استان هستیم و این موضوع باید برای مردم فرهنگ سازی شود که در راستای رفع نیازهای خود از خدمات درمانی و داروها استفاده کنند.

پاکدل تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ در کل کشور حدود ۵۵ میلیون نفر از خدمات سرپایی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی استفاده کرده‌اند که سهم استان اصفهان چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده و از جهت خدمات سرپایی استان اصفهان مقام سوم را داشته است.

وی ادامه داد: آمار مراجعه به پزشکان عمومی درمانگاه اردستان در سال ۱۴۰۰، ۵۶ هزار و ۹۶۳ نفر بوده و نسبت به سال ۹۹ که حدود ۵۴ هزار نفر بوده ۵/۳ دهم درصد رشد داشتیم.

رئیس درمانگاه تأمین اجتماعی یادآور شد: این آمار نسبت به آمارهای سال ۹۶ و ۹۷ که حدود ۴۲ و ۴۳ هزار نفر بوده بسیار قابل توجه بوده و رشد ۳۲ درصدی را نسبت به آن سال‌ها داشتیم.

پاکدل بیان کرد: افزایش آمار مراجعان نشانگر این است که هم تعداد بیمه شدگان افزایش یافته و همچنین با توجه به افزایش هزینه‌های درمانی بسیاری از افراد به درمانگاه تأمین اجتماعی مراجعه می‌کنند.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، آمار مراجعه به پزشک متخصص ارتوپدی در درمانگاه حدود ۸۴۰ نفر بوده همچنین در سال ۹۹ حدود ۵۶۵ نفر مراجعه داشتیم که رشد آن ۴۸/۶ دهم درصد بوده است.

رئیس درمانگاه تأمین اجتماعی اردستان در خصوص خدمات درمانگاه، خاطرنشان کرد: در بحث موارد مربوط به پاراکلینیک نسبت سال قبل، حدود ۴۵ درصد افزایش داشته، مامایی ۳۹ درصد و بخش تزریقات و پانسمان ۸ درصد رشد داشته و در کل ماهانه حدود ۵ هزار نسخه در درمانگاه تجویز می‌شود.

پاکدل بیان کرد: در خصوص دندانپزشکی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵۵ ویزیت داشتیم و در سال ۹۹ حدود ۵ هزار و ۲۲۲ ویزیت بوده که رشد منفی ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.