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کد مطلب 5540082
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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۸

جزئیات مهم مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

جزئیات مهم مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

برزویی معاون ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: کنکور در سال دوبار برگزار و آزمون دو سال اعتبار خواهد داشت.

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