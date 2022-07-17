دریافت 10 MB کد مطلب 5540082 https://mehrnews.com/xY6qV ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۸ کد مطلب 5540082 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۳۸ جزئیات مهم مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برزویی معاون ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: کنکور در سال دوبار برگزار و آزمون دو سال اعتبار خواهد داشت. کپی شد مطالب مرتبط کنکور را سالی دوبار برگزار میکنیم کنکور ۱۴۰۲ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد دانشگاهها باید مسئول انتخاب دانشجو برای خود باشند برچسبها کنکور کنکور سراسری کنکور 1402 پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی
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