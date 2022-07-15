به گزارش خبرنگار مهر یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در برنامه دست خط شبکه پنج سیما با اشاره به بازگشایی مدارس از سال جاری گفت: مدارس در همه کشورها اولین مکان‌هایی بودند که بعد از شیوع کرونا بازگشایی شدند؛ هیچ آموزشی مثل آموزش حضوری اثر ندارد و به همین خاطر در همه کشورها نیز مدارس خیلی سریع به اموزش حضوری بازگشتند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: بازگشایی مدارس خیلی سخت صورت گرفت؛ خیلی از رسانه‌های داخلی و خارجی از ما انتقاد کردند. در این راه ما برنامه‌های متعددی اجرا کردیم تا نشان دهیم آموزش حضوری ضرورت دارد و در همه کشورها نیز آموزش حضوری صورت گرفته است؛ خوشبختانه با خودکفایی در تولید واکسن و واکسیناسیون سراسری این امکان فراهم شد تا مدارس به صورت حضوری فعالیت خود را ادامه دهند.

نوری با بیان اینکه همه اعضای هیئت دولت در موضوع بازگشایی مدارس دلشوره داشته و نگران سلامتی دانش آموزان و فرهنگیان بودند؛ گفت: از فضای مجازی نباید انتظار داشته باشیم که فضای مجازی فضای بازی است. در این فضا هم بوده که هجمه‌ها علیه ما صورت گرفت.

وی با بیان اینکه قرارگاهی را برای حکمرانی در فضای مجازی راه اندازی کردیم؛ گفت: ما در حال طراحی و اجرای روش مکمل آموزشی هستیم که در آن از آموزش‌های مجازی در کنار آموزش‌های حضوری بهره بیشتری ببریم. ما پیش از این هم در شبکه شاد علاوه بر امکان ارسال پیام، جستجوی اینترنتی شادبین را هم داشتیم و در تلاش هستیم تا سال آینده این فضا و امکان را توسعه و گسترش دهیم.

وی با اشاره به دیدار بیست و یکم اردیبهشت ماه فرهنگیان با رهبری گفت بعد از همان جلسه جلسه ایران با مسئولان آموزش و پرورش برگزار کردیم تا به حذف متون اضافی در کتب آموزشی اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات به سال تحصیلی آینده نخواهد رسید گفت: کتاب سال تحصیلی آینده زمانی که ما به آموزش و پرورش آمدیم زیر چاپ بود و به همین دلیل تغییرات مئ نظر ما در کتب آموزشی به سال تحصیلی سال جاری نخواهد رسید؛ اما تغییرات در نظر گرفته شده برای کتب آموزشی برای سال تحصیلی سال آینده تا ۱۰ روز دیگر به جمع بندی خواهد رسید.

نوری با بیان اینکه نباید در وزارت آموزش و پرورش نمایشی عمل کنیم؛ گفت: همه اقدامات ما باید سنجیده و پخته باشد؛ خیلی‌ها تفاوت کتاب درسی و برنامه درسی را نمی‌دانند؛ ما در برنامه درسی بیشتر به لطایف و ظروف آموزش و پرورش توجه داریم.

نوری با بیان اینکه من موظف به تربیت نیرویی هستم که در آینده عنصری مؤثر و مفید برای نظام ما باشد؛ گفت: کنکور روشی برای جذب دانشجو برای دانشگاه‌ها باشد؛ معدود کشورها کنکور دارند اما در شرایطی هستیم که دانش آموزان اول ابتدایی باید به فکر کنکور باشند این نظام تعلیم و تربیت باید تغییر کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید مسئول انتخاب دانشجو برای خود باشند گفت: در حال حاضر دانش آموزان از ابتدای تحصیل خود استرس کنکور را دارند.

وی با اشاره تغییرات کنکور در سال‌های آینده گفت: تأثیر سوابق تحصیلی تا سه سال آینده به ۶۰ درصد خواهد رسید؛ متأسفانه در کنکور فعلی اقدامات سودجویانه دیده می‌شود که باید با آنها برخورد شود.