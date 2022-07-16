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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۵

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

کنکور ۱۴۰۲ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود

کنکور ۱۴۰۲ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مصوبه تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و سازمان سنجش موظف است براساس آن کنکور ۱۴۰۲ را برگزار کند.

سعیدرضا عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور گفت: خوشبختانه رئیس جمهور مصوبه تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش را ابلاغ کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: طبق مصوبه مذکور سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است براساس آن، کنکور سال ۱۴۰۲ را مبنای همان مصوبه تیرماه ۱۴۰۰ و هم مصوبه جدید ۱۷ خرداد ۱۱۴۰۱ در صحن شورای عالی انقلاب فر هنگی مصوب شده است اقدام کند.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تأثیر قطعی خواهد بود و در کنکور سال ۱۴۰۴، سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد.

با مصوبه جدید، سنجش دو بخش می‌شود؛ یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی است و یک بخش مربوط به کنکور. تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفاً ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تأثیر قطعی می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تأثیر قطعی خواهد رسید.

کد مطلب 5539751
زهرا سیفی

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    نظرات

    • حامد IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      40 19
      پاسخ
      بدبختمون کردین بسه دیگه بیچاره مون کردین این مصوبه ظلم هست چرا نمیفهمید ؟ چرا ول نمیکنید مارا
      • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        18 40
        اینایی که میگید تاثیر معدل بده و این حرفا، میشه بگید دقیقا چیش بده؟ ینی خوندن 3سال دینی و فارسی و عربی و انگلیسی راحتتره یا یه سال درس خوندن؟
      • IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        16 1
        اینش بد هست که بیش از ظرفیت پزشکی و دندون و دارو معدل بالا 19 داریم و عملا معدل زیر 19 انقد تراز پاییینی بهت میده که کنکور فول هم نمیتونه نجات بده! دوم هر 0.25 همین عمومیا تو نهایی از دانشگاه تاپ دورت میکنه. سوم زبان انگلیسی به دردت میخوره یا فیزیک تو پزشکی؟
      • حامد IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        13 5
        مورد بعدی اینه اول باس بری معدلت رو بسازی بعد تازه میای سرکنکور اون هم کنکوری که اصلا معلوم نیست کی هست و پذیرشش کی هست!؟ دوم مگه قراره سه سال اینا رو نخونید؟ کسی که میترسه از دوتا عمومی بدون تخصصی هم چیزی بارش نیست. با این مصوبه برا پزشکی تاریخ و جغرافی باس 20 بگیری علامه
      • حامد IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        9 3
        قشنگ معلومه هیچی نمیدونی، تو کنکور باید یک سال درس بخونی؟؟؟ جمع سه سال دبیرستانت هست اول. دوم این که بدی این مصوبه تاثیر قطعی حذف زیرگروه ها و مناطق هست. بدی تاثیر قعطی اینه میتونه رتبه کنکورت را بدتر کنه و زحمت کنکورت را بده برباد! تاثیر + چشه؟ بهتر کرد خیلی هم بهتر ولی برا چی بدترش کنه؟
    • پوریا IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      33 7
      پاسخ
      آخه این بندهٔ خدا رو چه به دانشگاه و کنکور.
    • مهدی IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      11 36
      پاسخ
      این مصوبه برای کنکور 1403 هست....لطفا مصاحبه هایی متفرقه رو توی سایت نذارید
      • IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        2 2
        اشتباها چند تا منفی شد یهو من دادم و الا کامل موافقم این برا سال دیگه اس نه امسال
    • IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      54 10
      پاسخ
      دلیل اینکه شورای انقلاب فرهنگی اینقد اصرار بر اجرای این مصوبه برای امسال دارد انسان در نیت خیر اونا به شک و تردید می اندازد اگر اینقد اصرار دارید چرا خیلی سال ها این کار رو نکردید حداقل بذارید امسال نظام قدیمی ها اخرین شانس شون امتحان کنن
    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      28 6
      پاسخ
      توروخدا چرا این کارو با ما میکنید
    • ناهید IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      19 2
      پاسخ
      پس تکلیف عمومی ها چی شد؟
      • مبینا IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
        3 0
        عمومیا حذفن
    • IR ۱۹:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      14 55
      پاسخ
      خدا رو شکر . خدایا شکرت که به فکر ما بودن . خدایا شکرت . ان شاءالله مافیای کنکور نابود بشه
      • حامد IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        40 5
        مافیا خود این مصوبه هست هیچی نمیدونید این مصوبه یعنی مافیای خالص و رسمی معدل و مدارس غیر انتفاعی چشمتون را باز کنید و ببینید همه کلاس کنکورا دارن الان دوتا پول میگیرن یکی تستی یکی تشریحی . مافیا یعنی همین مصوبه
      • حامد IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        17 4
        مافیا خود این مصوبه هست هیچی نمیدونید این مصوبه یعنی مافیای خالص و رسمی معدل و مدارس غیر انتفاعی چشمتون را باز کنید و ببینید همه کلاس کنکورا دارن الان دوتا پول میگیرن یکی تستی یکی تشریحی . مافیا یعنی همین مصوبه
    • Amir IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      22 2
      پاسخ
      ما الان نمیدونیم به حرف کی میشه اعتماد کرد😐
    • مجید IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      29 8
      پاسخ
      سازمان سنجش اطلاعیه زده که کنکور 1402 مثل کنکور 1401 برگزار میشه لطفا بچه های مردم سر در گم نکنین این مصوبه نباید برای 1402 اجرا بشه چون ما برنامه ریزی کردیم که عمومی و اختصاصی رو با هم بخونیم
    • IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      10 4
      پاسخ
      بلاخره دروس عمومی هست یانه همش حرف معدل میزنید
    • امین IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      15 4
      پاسخ
      از حالا به بعد کتاب تشریحی هم بخرین بعلاوه کتاب تست
      • ننن IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
        3 0
        لایک
    • عرفان IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      4 2
      پاسخ
      تکلیف دروس عمومی چیشد پس؟|:
    • سانی IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      16 2
      پاسخ
      ترو به خدا با تصویب این مصوبه، به ما دانش اموزا ظلم نکنییییید، اخه همینجوریشم که تاثیر معدل قطعی نیست، تو بعضی مدارس عین نقل و نبات با پول نمره میدن و همینطور خیلیییییی بیشتر از کنکور، تو امتحان نهایی تقلب میشه.
    • اسرا IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      10 1
      پاسخ
      حداقل هزینه ترمیم معدل رو بردارید، ما هم هزینه کتاب تست عمومی و تخصصی بدیم هم ترمیم معدل😐😐
    • حسین IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      3 24
      پاسخ
      شما نظام قدیمی دقیقا چه مشکلی بااین مصوبه دارید؟ خیلی هم خوب است. خوب که نه... عالیه عالیه . چطوری سر جلسه کنکور میخواهید به سوالات ۹ کتاب پشت سر هم پاسخ دهید؟ اصلا مغزتان برای پاسخ به شیمی که آخرین سوالات است میکشه؟ بروید معدلتان را ارتقا دهید بجای این حرفها...
      • سانی IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
        3 1
        ۹۹% کسانی که با این مصوبه موافقند، دانش اموزای گشاد و درس نخون هستند که فکر میکنند با برداشتن دروس عمومی در کنکور، راه برای اونا هموار میشه... واقعا تاسف اوره. این مصوبه بزرگترین ظلم به دانش اموزان واقعا با استعداد است. اما متاسفانه کسانی مثل شما درک نمیکنن....
      • هادی IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
        2 0
        حرف مفت نزن
    • هستی IR ۰۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      31 1
      پاسخ
      آقای عاملی از خدا می‌خوام تقاص این ظلم هایی که شما و همکاران تون به ما میکنید رو تو همین دنیا پس بدید
    • علی IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      5 3
      پاسخ
      تشکر از این مصوبه عالی که بالاخره اجرایی شد برای 1402
    • حسن IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      4 4
      پاسخ
      خدایا شکر مصوبه بالاخره ابلاغ شد تشکر از زحمات شما
    • دانش آموز LU ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 3
      پاسخ
      شما نمیدونید با خودتون چند چندین؟ یکی میگه اینجوری باز یکی خلاف اون میگه.. آقا چرا نمیفهمید این همه حقمون خوردین بیشتر از این دیگه؟ این همه تقلب.. شما کنکور رو نتونستین با امنیت کامل انجام بدین.. چه وضعشه آینده مارو با این بی مسئولیتی های خودتون به شوخی میگیرین.. پس یعنی ماهم تشویق به تقلب میکنید؟
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      1 2
      پاسخ
      دبیر محترم مدرکشون چیه ؟حوزویه یا دانشگاهی؟کنکور ذادند؟فیزیک شیمی ریاضی زیست خونده ؟چرا یک مهندسی فوق تخصصی پزشکی در شورا برای مردم تصمیم نمیگیرد؟
    • mmm IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      3 2
      پاسخ
      ب خاطر نمیدونم چی دارین با آینده ما بازی میکنید ، از خدا بترسین ، نهایت بخواین ۲۰۰ سال عمر کنید بعدش چی ؟؟ ایشالا امسال همتون رفتنی اید ، شاید اونا ب فکر بچه ها بودن علاوه بر منافعشون!
    • آکام IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      3 5
      پاسخ
      چرا جناب عاملی با مردم کلکل میکنید چرا به مردم مردم اهمیت نمیدهید از مافیای کنکور چقدر رشوه گرفته اید > زلیل شید چون مردم برای شما مهم نیست برای رییس جمهورمان هم متاسفم
    • میلاد IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      2 3
      پاسخ
      این مصوبه ظالمانه است و آینده خیلی ها را نابود می کند.واگذارتون کردم به خدا.
    • رضا IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      3 3
      پاسخ
      سلام انشاالله تجدید نظر کنید برای فقط یکسال تا تمام جوانان پشت کنکور بتون در کنکور شرکت کنند
    • نگین IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
      1 0
      پاسخ
      تروخدا لغوش کنید شما مثل پدرهای مامیمونید تروخدا اینکارا باما نکنید بخدا توان نداریم زیر فشار درسا له شدیم نمیتونیم دیگ تشریحیم کارکنیم

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