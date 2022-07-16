کنکور ۱۴۰۲ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می شود

سعیدرضا عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رئیس جمهور گفت: خوشبختانه رئیس جمهور مصوبه تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش را ابلاغ کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: طبق مصوبه مذکور سازمان سنجش آموزش کشور نیز موظف است براساس آن، کنکور سال ۱۴۰۲ را مبنای همان مصوبه تیرماه ۱۴۰۰ و هم مصوبه جدید ۱۷ خرداد ۱۱۴۰۱ در صحن شورای عالی انقلاب فر هنگی مصوب شده است اقدام کند.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تأثیر قطعی خواهد بود و در کنکور سال ۱۴۰۴، سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد.

با مصوبه جدید، سنجش دو بخش می‌شود؛ یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی است و یک بخش مربوط به کنکور. تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفاً ۴۰ درصد خواهد بود و در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد تأثیر قطعی می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد تأثیر قطعی خواهد رسید.