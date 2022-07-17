دریافت 9 MB کد مطلب 5540238 https://mehrnews.com/xY6v6 ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۰ کد مطلب 5540238 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۰ به اهتزاز درآمدن پرچم حزبالله در پایگاه صهیونیستی سابق حزبالله لبنان در سالروز عملیات الدبشه در سال ١٩٩۴، پرچم این جنبش را بر فراز یک پایگاه صهیونیستی سابق برافراشت. کپی شد مطالب مرتبط مقاومت لبنان به نقطه قوت همه اعراب تبدیل شده است توانایی حزبالله افزایش یافته است/ عقب نشینی رژیم صهیونیستی رسیدن پژواک سرود «سلام فرمانده» به سرزمین های اشغالی + فیلم زخمی شدن نظامی صهیونیست در عملیات ضد صهیونیستی برچسبها حزب الله لبنان پرچم رژیم صهیونیستی فلسطین ارتش لبنان
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