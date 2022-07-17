دریافت 9 MB

کد مطلب 5540238
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۰۰

به اهتزاز درآمدن پرچم حزب‌الله در پایگاه صهیونیستی سابق

به اهتزاز درآمدن پرچم حزب‌الله در پایگاه صهیونیستی سابق

حزب‌الله لبنان در سالروز عملیات الدبشه در سال ١٩٩۴، پرچم این جنبش را بر فراز یک پایگاه صهیونیستی سابق برافراشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید