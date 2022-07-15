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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۸:۴۷

امروز رخ داد؛

زخمی شدن نظامی صهیونیست در عملیات ضد صهیونیستی

زخمی شدن نظامی صهیونیست در عملیات ضد صهیونیستی

یک نظامی صهیونیست در جریان عملیات ضد صهیونیستی توسط یک جوان فلسطینی در شهرک «آرئیل» سلفیت زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که عصر امروز جمعه در عملیات ضدصهیونیستی که توسط یک جوان فلسطینی در گذرگاه نظامی «گیتی آویشار» نزدیک شهرک صهیونیست نشین «آرئیل» در «سلفیت» کرانه باختری رخ داد، یک نظامی صهیونیست زخمی شد.

کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزود نظامیان این رژیم سرآسیمه خود را به محل حادثه رساندند و در جستجوی خودروی هستند که که یک نظامی صهیونیست را در گذرگاه «گیتی آویشار» زیر گرفته و از مکان گریخته است.

این خبر در حالی است که یک پایگاه خبری عبری زبان نیز اعلام کرد دو اتوبوس حامل شهرک نشینان صهیونیست در منطقه «سنجل» در شمال شرق رام الله هدف سنگ پراکنی فلسطینی‌ها قرار گرفت و به این دو اتوبوس خساراتی وارد شد.

کد مطلب 5538980

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