آخرین گل لیونل مسی برای تیم ملی فوتبال آرژانتین + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال آرژانتین و بنین در دیداری تدارکاتی بامداد امروز چهارشنبه ۱۵ مهر و از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران در شهر بوینس آیرس و در بازی خداحافظی لیونل مسی از بازی های ملی رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود آلبی سلسته به پایان رسید.

لیونل مسی در آخرین بازی خود برای تیم ملی آرژانتین درخشید و دو پاس گل و یک گل به نام خود ثبت کرد. نیکولاس اوتامندی و نیکو پاز و مسی گل های این بازی را به ثمر رساندند.

مسی با گلی که مقابل بنین به ثمر رساند تعداد گل های ملی خود را به عدد ۱۲۶ رساند.