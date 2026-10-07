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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۳

آخرین گل لیونل مسی برای تیم ملی فوتبال آرژانتین + فیلم

آخرین گل لیونل مسی برای تیم ملی فوتبال آرژانتین + فیلم

فوق ستاره دنیای فوتبال در دیدار با تیم ملی بنین آخرین گل خود برای تیم ملی آرژانتین را به ثمر رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال آرژانتین و بنین در دیداری تدارکاتی بامداد امروز چهارشنبه ۱۵ مهر و از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران در شهر بوینس آیرس و در بازی خداحافظی لیونل مسی از بازی های ملی رو در روی هم قرار گرفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود آلبی سلسته به پایان رسید.

لیونل مسی در آخرین بازی خود برای تیم ملی آرژانتین درخشید و دو پاس گل و یک گل به نام خود ثبت کرد. نیکولاس اوتامندی و نیکو پاز و مسی گل های این بازی را به ثمر رساندند.

مسی با گلی که مقابل بنین به ثمر رساند تعداد گل های ملی خود را به عدد ۱۲۶ رساند.

کد مطلب 6970347

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