دریافت 7 MB کد مطلب 5540373 https://mehrnews.com/xY6xR ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵ کد مطلب 5540373 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵ جشن باشکوه عید ولایت در یمن مردم یمن برای شرکت در راهپیماییهای ویژه عید غدیر خود را به مکانهای مختلف در صنعاء و دیگر استانها رساندهاند. کپی شد مطالب مرتبط حضور گسترده مردم یمن در صنعاء برای برگزاری مراسم جشن عید غدیر العامری عید غدیر را تبریک گفت/ دوران ضعف به پایان رسیده است طرح ویژه امنیتی حشد شعبی عراق برای اعیاد مذهبی حشد شعبی ضرورتی اساسی برای امنیت عراق است و باید حفظ شود برچسبها صنعاء یمن عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر عید غدیر 1401
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