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کد مطلب 5540373
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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵

جشن باشکوه عید ولایت در یمن

جشن باشکوه عید ولایت در یمن

مردم یمن برای شرکت در راهپیمایی‌های ویژه عید غدیر خود را به مکان‌های مختلف در صنعاء و دیگر استان‌ها رسانده‌اند.

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