حشد شعبی ضرورتی اساسی برای امنیت عراق است و باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، «سید عمار حکیم» رهبر این جریان در سخنانی در میان شیوخ عشایر استان بابل ابعاد سیاسی، اخلاقی، عقیدتی و تربیتی غدیر را تبیین و تأکید کرد که رسالت غدیر وحدت کلمه و خیرخواهی و اصلاح و مسئولیت‌پذیری است و غدیر خاص شیعیان نیست بلکه ابعاد گسترده انسانی دارد.

وی همچنین به مناسبت سالروز پیروزی بر داعش تأکید کرد که فتوای جهاد کفایی همه معادلات در میدان جنگ را جابه‌جا کرد و همه طیف‌های ملت به این فتوای مبارک لبیک گفتند و در میدان‌ها حاضر شدند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود که نیروهای حشد شعبی جان و خون خود را در نهایت فروتنی در راه آزادی مقدسات تقدیم کردند و به لطف این خون‌هاست که امروز از امنیت و ثبات برخورداریم و باید این جوانان را در یاد داشته باشیم و فداکاری و سلحشوری آنان را ثبت و ضبط کنیم و به آن ببالیم که موجب فخر و عزت و کرامت ما شدند.

حکیم تشکیلات حشد شعبی را یک ضرورت اساسی در نظام دفاعی کشور دانست و بر اهمیت حمایت و دفاع و حفاظت از آن تأکید کرد و از نیروهای حشد نیز خواست که به تلاش برای ایجاد نهاد سالم و درست و مناسب خود ادامه دهند و تشکیلات داخلی خود را به لحاظ اداری و نظامی سامان بخشند.

وی همچنین با اشاره تحولات سیاسی جاری در عراق از سران کُرد خواست که هرچه سریع‌تر و تا پیش از جلسه آینده پارلمان که در هفته جاری برگزار خواهد شد درباره نامزد ریاست جمهوری یا سازوکار نامزدی برای این مقام به توافق برسند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود که نیروهای هیئت هماهنگی نیز در انتخاب فوری نامزد نخست‌وزیری و تشکیل دولت ملی خدمات‌محور جدی هستند.

حکیم بار دیگر تأکید کرد که جریان حکمت ملی عراق در دولت آینده شرکت نخواهد کرد هرچند همچنان به مسئولیت خود در قبال ملت پایبند است و برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها و تقویت و تشویق و کمک به تشکیل دولت تلاش می‌کند.