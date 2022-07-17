حجت الاسلام ولی الله روان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برای عید سعید غدیر خم اظهار داشت: جشن‌های شاد آسمانی، سخنرانی، مدیحه سرایی و برگزاری برنامه‌های مختلف در ایام دهه ولایت اجرا شده و در روز عید غدیر خم نیز اجرا می‌شود.

وی افزود: به واسطه تقارن روز عید غدیر با روز عفاف و حجاب عصر عید غدیر همایش بانوان ولایی با موضوع حجاب برگزار می‌شود.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به راه افتادن کاروان‌های شادی در خیابان‌های اطراف امامزادگان در روز عید غدیر ادامه داد: برای مراسم‌های این روز از برزگان و سادات برای حضور در بقاع متبرکه دعوت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در این روز غباررویی امامزادگان و گلزار شهدا در همه امامزاده‌ها اجرایی می‌شود، تصریح کرد: بازسازی واقعه غدیر در برخی از بقاع متبرکه در روز عید غدیر مدنظر است.

روان ابراز داشت: جشنواره غدیر با مسابقات کتابخوانی، مدیحه سرایی و حفظ احادیث ویژه همکاران و خانواده‌های اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برگزار می‌شود.