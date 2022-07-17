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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۳

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۷۳

واقعه غدیر در امامزادگان اصفهان بازسازی می‌شود

واقعه غدیر در امامزادگان اصفهان بازسازی می‌شود

اصفهان- معاون امور فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از بازسازی واقعه غدیر در برخی از بقاع متبرکه اصفهان خبر داد.

حجت الاسلام ولی الله روان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه‌های اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برای عید سعید غدیر خم اظهار داشت: جشن‌های شاد آسمانی، سخنرانی، مدیحه سرایی و برگزاری برنامه‌های مختلف در ایام دهه ولایت اجرا شده و در روز عید غدیر خم نیز اجرا می‌شود.

وی افزود: به واسطه تقارن روز عید غدیر با روز عفاف و حجاب عصر عید غدیر همایش بانوان ولایی با موضوع حجاب برگزار می‌شود.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به راه افتادن کاروان‌های شادی در خیابان‌های اطراف امامزادگان در روز عید غدیر ادامه داد: برای مراسم‌های این روز از برزگان و سادات برای حضور در بقاع متبرکه دعوت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه در این روز غباررویی امامزادگان و گلزار شهدا در همه امامزاده‌ها اجرایی می‌شود، تصریح کرد: بازسازی واقعه غدیر در برخی از بقاع متبرکه در روز عید غدیر مدنظر است.

روان ابراز داشت: جشنواره غدیر با مسابقات کتابخوانی، مدیحه سرایی و حفظ احادیث ویژه همکاران و خانواده‌های اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5540393

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