حجتالاسلام و المسلمین سید ضیا الصافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عراق پذیرای زائران امام حسین هستیم و آغوش خودمان را بر روی عزیزان ایرانی باز میکنیم.
مسئول بنیاد بینالمللی اربعین در شهر مقدس کربلا ادامه داد: در تلاش هستیم شیوه پذیرایی را برای زائران به صورت ویژهتر فراهم کنیم.
وی با اشاره به احتمال حضور ۵ میلیون ایرانی در اربعین، افزود: ما خاک پای این عزیزان را طوطیای چشم قرار میدهیم.
حجت الاسلام الصافی گفت: در زمان شیوع کرونا خدمت گذاران امام حسین (ع) به علت عدم پذیرایی از زائران ایرانی حسرت میخوردند.
وی بیان کرد: امسال برای پذیرایی از زائران ایرانی اشک شوق میریزیم.
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