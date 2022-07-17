بجنورد- مسئول بنیاد بین‌المللی اربعین در کربلا با اشاره به عدم حضور زائران ایرانی در اربعین سال های قبل به علت شیوع کرونا، گفت: امسال برای پذیرایی از زائران ایرانی اشک شوق می‌ریزیم..