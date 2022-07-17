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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۹

مسئول بنیاد بین‌المللی اربعین در کربلا:

خادمان امام حسین برای پذیرایی از زائران ایرانی اشک شوق می‌ریزند

خادمان امام حسین برای پذیرایی از زائران ایرانی اشک شوق می‌ریزند

بجنورد- مسئول بنیاد بین‌المللی اربعین در کربلا با اشاره به عدم حضور زائران ایرانی در اربعین سال های قبل به علت شیوع کرونا، گفت: امسال برای پذیرایی از زائران ایرانی اشک شوق می‌ریزیم..

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حجت‌الاسلام و المسلمین سید ضیا الصافی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عراق پذیرای زائران امام حسین هستیم و آغوش خودمان را بر روی عزیزان ایرانی باز می‌کنیم.

مسئول بنیاد بین‌المللی اربعین در شهر مقدس کربلا ادامه داد: در تلاش هستیم شیوه پذیرایی را برای زائران به صورت ویژه‌تر فراهم کنیم.

وی با اشاره به احتمال حضور ۵ میلیون ایرانی در اربعین، افزود: ما خاک پای این عزیزان را طوطیای چشم قرار می‌دهیم.

حجت الاسلام الصافی گفت: در زمان شیوع کرونا خدمت گذاران امام حسین (ع) به علت عدم پذیرایی از زائران ایرانی حسرت می‌خوردند.

وی بیان کرد: امسال برای پذیرایی از زائران ایرانی اشک شوق می‌ریزیم.

کد مطلب 5540564

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