مراکز واکسیناسیون دوباره شلوغ شدند/ دوز یادآور چه واکسنی بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش آمار کرونا در دو هفته اخیر، باعث شد تا موج جدید بیماری را تجربه کنیم و همین موضوع باعث شد، مراکز و پایگاه‌های واکسیناسیون در کشور، دوباره فعال شوند.

آمارهای روزانه وزارت بهداشت از روند واکسیناسیون در روزهای اخیر، نشان می‌دهد که استقبال از تزریق واکسن کرونا افزایش یافته است. زیرا، تا چندی قبل تعداد دوزهای واکسن که روزانه تزریق می‌شد، به مرز ۵ هزار دوز هم رسیده بود.

دوز یادآور کدام واکسن را بزنیم

سؤالی که این روزها اغلب مردم خواستار دریافت پاسخ آن هستند، نوع واکسن تزریقی برای دوز یادآور است.

آنچه را مسئولان وزارت بهداشت و پزشکان متخصص عنوان می‌کنند، این است که هر کدام از واکسن‌ها قابل استفاده است. اما، با این حال، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند، اگر دوزهای قبلی را از واکسن‌های برکت، سینوفارم، استرازنکا، اسپایکوژن، اسپوتنیک، پاستوکووک و…، زده اند، حالا برای دوز یادآور از کدام واکسن استفاده کنند.

حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، با عنوان این مطلب که افرادی که ۶ ماه از آخرین تزریق واکسن آنها می‌گذرد، حتماً نسبت به تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا اقدام کنند، گفت: مهم نیست که آخرین واکسن، نوبت اول یا دوم یا سوم باشد بلکه اگر ۶ ماه از آخرین نوبت می‌گذرد، حتماً نوبت یادآور باید تزریق شود.

در حال حاضر و به رغم شلوغی مجدد مراکز و پایگاه‌های واکسیناسیون در کشور، اما گزارش‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که هنوز ۱۴ میلیون نفر در کشور حتی یک دوز واکسن کرونا تزریق نکرده اند و این افراد می‌توانند برای شدت گرفتن موج هفتم بیماری، خطرناک باشند. ضمن اینکه تعداد کسانی که ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند، به ۲۹ میلیون نفر هم نرسیده است.

تا کنون ۶۴ میلیون و ۷۱۴ هزار نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۷۶ هزار نفر دوز دوم و ۲۸ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

توصیه شده کسانی که ۳ دوز واکسن برکت زده اند، برای دوز چهارم می‌توانند از واکسن‌های برکت، پاستور، اسپایکوژن، رازی و استرازنکا استفاده کنند.

کسانی که ۳ دوز استرازنکا زده اند، برای دوز یادآور می‌توانند از واکسن‌های استرازنکا، رازی، اسپایکوژن و پاستور استفاده کنند.

افرادی که ۳ دوز پاستور زده اند، می‌توانند برای دوز یادآور از پاستور، اسپایکوژن و رازی استفاده کنند.

کسانی که ۳ دوز سینوفارم تزریق کرده اند، می‌توانند از سینوفارم، پاستور، اسپایکوژن، رازی و استرازنکا استفاده کنند.

افرادی که ۲ دوز اول را سینوفارم و دوز سوم را استرازنکا زده اند، برای دوز یادآور می‌توانند استرازنکا، اسپایکوژن، رازی و پاستور بزنند.

کسانی که ۲ دوز اول را سینوفارم و دوز سوم را پاستوکووک پلاس زده اند، برای دوز یادآور می‌توانند از واکسن رازی، اسپایکوژن و پاستور استفاده کنند.

افرادی که ۲ دوز اول را استرازنکا یا اسپوتنیک زده اند و دوز سوم را پاستوکووک پلاس تزریق کرده اند، برای دوز یادآور می‌توانند از پاستور، رازی و اسپایکوژن استفاده کنند.

اما، آنچه مسلم است، همه واکسن‌های کرونا که در کشور موجود است، می‌توانند برای دوز یادآور استفاده شوند. وزارت بهداشت، ایمنی این واکسن‌ها را تأیید و توصیه کرده است که هموطنان می‌توانند از هر کدام از واکسن‌ها استفاده کنند.

علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، ضرورت واکسیناسیون افرادی که بیش از ۶ ماه از آخرین تلقیح واکسن آنها می‌گذرد را خواستار شد و در پاسخ به این سوال که چه واکسنی برای تزریق توصیه می‌شود، گفت: در دسترس ترین واکسن بهترین واکسن برای تلقیح است، بنابراین با توجه به سبد متنوع واکسن‌هایی که وجود دارد توصیه می‌شود با مشورتی که با کارشناس واکسیناسیون انجام می‌شود نوبت‌های بعدی تزریق شود.

استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ و همچنین، تزریق واکسن یادآور، بهترین نسخه برای عبور بی خطر از موج هفتم بیماری کرونا در کشور است.

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