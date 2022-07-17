  1. استانها
  2. البرز
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۲۳:۱۷

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج

ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج

البرز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج حدفاصل شهرک خاتم تا پل فردیس و محدوده‌های مهرشهر و گلشهر سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس - کرج حدفاصل کندوان تا گچسر سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک خاتم تا پل فردیس و محدوده‌های مهرشهر و گلشهر بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیمه‌سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 5540898

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه