علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس - کرج حدفاصل کندوان تا گچسر سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک خاتم تا پل فردیس و محدوده‌های مهرشهر و گلشهر بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده گلشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیمه‌سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: دیگر محورهای استان فاقد مداخلات جوی هستند.