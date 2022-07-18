آبرسانی سیار به ۱۵ روستای تویسرکان

مجید یار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون، آب سه شهر تویسرکان، سرکان و فرسفج با جمعیت ۵۵ هزار نفر و ۸۷ روستا از ۱۰۴ روستا توسط شرکت آب و فاضلاب شهرستان توی سرکان انجام می‌شود، گفت: تعداد مشترکین آب در این شهرستان بیش از ۴۵ هزار نفر و متراژ شبکه آب بیش از ۴۰۰ کیلومتر شبکه شهری و روستایی و متراژ خطوط انتقال بیش از ۲۵۰ کیلومتر است.

وی با بیان اینکه تعداد ۵ باب مخازن شهری با ظرفیت ۱۸ هزار متر مکعب و ۹۰ باب مخازن روستایی و تعداد ۱۷۰ مورد چاه‌ها، قنوات و ایستگاه پمپاژ تأمین آب را انجام می‌دهند؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر، سد سرابی تویسرکان ۳ میلیون مترمکعب آب دارد که از این میزان ۱.۵ میلیون مترمکعب مربوط به آب شرب و ۱.۵ میلیون مترمکعب مربوط به بخش کشاورزی است.

مدیر آبفای شهرستان تویسرکان در ادامه گفتگو عنوان کرد: با توجه به شرایط بارندگی در دو سال گذشته و کمبود شدید منابع آبی با تلاش پرسنل آب و فاضلاب این شهرستان در صورت همکاری مردم در مصرف بهینه و درست به یاری خدا در شهرهای تویسرکان، سرکان و فرسفج جیره بندی آب وجود نخواهد داشت.

یاراحمدی خاطرنشان کرد: در روستاهای که در کوهپایه‌ها قرار دارند و تأمین آب از منابع سطحی مانند قنات، چشمه و چاه‌های کم عمق انجام می‌شود، با توجه به شرایط نامساعد بودن بارش با مشکلاتی در تأمین آب این مناطق مواجه خواهیم بود.

این مسئول با بیان اینکه مشکل بسیاری از روستاها مصارف غیر مجاز، آبیاری باغی، باغچه، آبیاری صیفی جات، تعداد دام‌های موجود و فرسودگی تعدادی از شبکه‌های آبرسانی برخی از روستاها است که آبرسانی به این مناطق را با مشکل مواجه کرده؛ افزود: در حال حاضر، تعداد ۱۵ روستا از روستاهای تویسرکان به صورت موقت یا دائم با تانکر سیار آبرسانی انجام می‌شود که امکان افزایش این روستاها تا پایان تابستان وجود دارد.

وی متذکر شد: پروژه‌های مهم شهرستان که در حال انجام و پیگیری هستند شامل آبرسانی به مجتمع اشترمل، آبرسانی به مجتمع خرمرود، اجرای خط انتقال فاضلاب و جمع آوری فاضلاب از رودخانه پیرخراط، تکمیل تصفیه خانه فاضلاب تویسرکان، دانه گیر و غیره است.

مدیر آبفای شهرستان تویسرکان ادامه داد: ساخت مخزن ۵ هزار ۵۰۰۰ مترمکعبی تویسرکان، اصلاح شبکه روستاهای اشتران، سوتلق، فریازان، حفر و لایروبی، چاه‌های آب شرب، ساخت مخزن اشتران، ساخت مخزن آرتیمان، اجرای خط انتقال روستای سیدشهاب از دیگر اقدامات انجام شده در این شهرستان است.

یاراحمدی در پایان با بیان اینکه با توجه به مشکل بی آبی در کل کشور، از مردم شهرستان تویسرکان درخواست کرد تا مصرف صحیح، بهینه مصرف کردن و عدم استفاده غیر ضروری از آب شرب، را در پیش بگیرند تا به راحتی و بدون جیره بندی از بحران خشکسالی عبور کنیم.