به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرسول احمدیان، پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه نمایشگاه «روایت تبلیغ» در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این نمایشگاه از روز یک شنبه با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد، اظهار کرد: این نمایشگاه روایتی از فعالیت مبلغان در حوزه‌های مختلف تبلیغی است که ویژه مدیران فرهنگی پژوهشی و نخبگان طراحی و به شکل هدفمند و برنامه‌ریزی روزانه بازدید تبیین شده است.

وی بیان اینکه این نمایشگاه مدلی از فعالیت‌های تبلیغی را برای کنشگران و فعالان فرهنگی ارائه می‌کند، افزود: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، روش برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات فرهنگی را از «کارکرد محوری» به «مسئله‌محوری» تغییر داده است بدین معنا که اکنون ما به روش نقطه زنی اهداف خود را دنبال می‌کنیم، یعنی یک هدف را در نظر گرفته و در راستای دستیابی به آن برنامه‌ریزی و مخاطبان، دامنه عملیات و هدف مشخص داریم.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بیان کرد: در این نمایشگاه این نوع برنامه‌ریزی‌های فرهنگی برای نخبگان تبیین و تجربیات مشترک به اشتراک گذاشته می‌شود و اصلاح دیدگاه‌های متولیان فرهنگی از اهداف برپایی این نمایشگاه است.

امضا تفاهم نامه‌های مختلف در جریان برگزاری نمایشگاه

وی با اشاره به امضا تفاهم نامه‌های مختلف در جریان برگزاری نمایشگاه گفت: همه مدیران و فعالان و مجموعه‌های فرهنگی می‌توانند با حضور در این نمایشگاه ما را در این مدل جدید فعالیت فرهنگی تبلیغی همراهی کنند و ما بتوانیم از رهنمودها و توانند با حضور در این نمایشگاه، دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی آنها خود را ارائه کنند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اصفهان با بیان اینکه مرکز خلاقیت و نوآوری اشراق نیز از یک شنبه دوم مرداد تا ششم مرداد در خیمه گلستان شهدا پذیرای نخبگان در عرصه‌های مختلف است، گفت: در این نمایشگاه از محصولات پژوهشکده الهیات و خانواده که در یک سال اخیر به چاپ رسیده رونمایی می‌شود.

ارائه مدل کلان برنامه پایداری و کارآمدی خانواده

وی تاکید بر اینکه در حوزه فضای مجازی، هنر و رسانه ظرفیت جدیدی در دفتر شکل گرفته است، گفت: مدل کلان برنامه پایداری و کارآمدی خانواده که رویکرد و مدل مفهومی ما در مواجهه با مسائل خانواده است در این نمایشگاه رونمایی خواهد شد؛ به طور مثال ضعف سواد مصرف کالای فرهنگی در حوزه سبک زندگی احصا شده است و برنامه‌های ویژه تبلیغی در این راستا داریم.