به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرسول احمدیان بعد از ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه همایش ملی «پایداری و کارآمدی خانواده» گفت این رویداد برای شناسایی پژوهشگران فعال حوزه خانواده و ایجاد همافزایی علمی شکل گرفته و ادامهدار خواهد بود.
وی در آئین اختتامیه همایش ملی «پایداری و کارآمدی خانواده» که عصر پنجشنبه ۱۳ آذرماه در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، بیان کرد این همایش بر پایه مسیری طولانی و چندساله بنا شده و هدف آن گردآوردن پژوهشگران، اساتید و محققان فعال در عرصه کارآمدی و پایداری خانواده و ایجاد شبکهای منسجم میان آنان است.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: پژوهشکده الهیات و خانواده وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در اصفهان طی سالهای اخیر کلانبرنامهای ویژه در حوزه «کارآمدی و پایداری خانواده» طراحی کرده که اکنون مبنای مدیریت همه فعالیتهای علمی و پژوهشی این عرصه به شمار میآید.
به گفته وی، غایت این برنامه تقویت بنیان خانواده ایرانی اسلامی مبتنی بر تعالیم اسلام و شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر پایداری آن است.
حجتالاسلام احمدیان با اشاره به نمونههایی از این مؤلفهها افزود مؤلفههایی مانند «صداقت» یا «خداباوری» نقش بنیادینی در کارآمدی خانواده دارند.
وی تصریح کرد: ممکن است ریشه یک مؤلفه در اخلاق باشد، اما بررسی آن تنها با نگاه اخلاقی کامل نمیشود و باید ابعاد حقوقی، اعتقادی، جامعهشناختی و روانشناختی نیز در کنار آن دیده شود.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تأکید کرد: هدف نهایی ارائه خروجی جامع و چندلایهای است که قابلیت اجرا در زندگی واقعی خانوادهها داشته باشد؛ زیرا بهگفته او، انسان یکبعدی نیست و حل مسائل خانوادگی نیز نیازمند نگاهی چندجانبه است.
وی ادامه داد: برای رسیدن به چنین بستهای باید پیشینه پژوهشها و مطالعات موجود در دانشگاهها، پژوهشکدهها، حوزههای علمیه و نهادهای علمی گردآوری شود تا کار از نقطه صفر آغاز نشود.
حجتالاسلام احمدیان افزود: همایش پایداری خانواده با همین رویکرد برگزار شد تا حلقه ارتباطی میان پژوهشگران و مراکز علمی شکل گیرد و مسیر همکاریهای جدید هموار شود.
مهرورزی، احترام و مدارا ستونهای اخلاقی و تربیتی خانوادهاند
وی با اشاره به نتایج پژوهشها بیان کرد سه رکن اخلاقی مهرورزی، احترام متقابل و مدارا صرفاً توصیههای معنوی نیستند، بلکه ستونهای اصلی ساختار خانواده به شمار میروند.
حجتالاسلام احمدیان ادامه داد: فضائل اخلاقی پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) باید به الگوهای تربیتی، مهارتی و آموزشی تبدیل شوند و اخلاق اسلامی نظامی پویا و کارآمد است، نه ساختاری صرفاً سنتی.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود تحلیلها نشان میدهد اگر الگوی خانواده اسلامی بهدرستی فهم و بازتولید شود، نهتنها با منافع اجتماعی تعارضی ندارد، بلکه میتواند راهحل بسیاری از شکافهای نسلی، بحرانهای ارتباطی و چالشهای رفتاری امروز باشد.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تأکید کرد: حکمرانی خانواده نیازمند بازسازی بر پایه حکمرانی مطلوب است که بر چهار محور عدالتورزی در قوانین، همافزایی دستگاههای فرهنگی، حمایت از ازدواج و تربیت، و توجه به سرمایههای اخلاقی و معنوی خانواده استوار باشد.
وی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق مسائل روز خانواده اظهار کرد: چالشهایی مانند آسیبهای جنسی نوجوانان، اثرگذاری فضای مجازی بر هویت دختران و پسران، بحران جمعیت و سالمندی، ناپایداری اقتصادی و بازنمایی نادرست خانواده در سینما و رسانه، نشانه فشارهای فرهنگی و رسانهای بر خانوادههاست. او گفت بنابراین نظامهای آموزشی، رسانهای و مشاورهای کشور باید بهروز و پاسخگو شوند.
حجتالاسلام احمدیان ضرورت حرکت بهسمت مدلسازی و شاخصسازی در حوزه خانواده ایرانی را از دستاوردهای مهم این همایش دانست و بیان کرد: یافتههای ارائهشده ظرفیت آن را دارند که در نظام آموزشی رسمی و سیاستهای فرهنگی کشور مورد استفاده قرار گیرند.
وی با تأکید بر نقش جایگزینناپذیر دین، معنویت و خداباوری در استحکام خانواده، گفت: نتایج پژوهشها نشان میدهد هرگاه خانواده از معنویت فاصله گرفته، آسیبپذیری آن افزایش یافته است.
