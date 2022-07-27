دریافت 15 MB کد مطلب 5548375 https://mehrnews.com/xY9S9 ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸ کد مطلب 5548375 فیلم استان ها فیلم استان ها ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۲۸ فداکاری یک جوان در نجات مردم از سیل شدید در استهبان روایت جوان استهبانی از واکنش مردم به سیل شدید در این منطقه را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط رسانهها از انتشار تصاویر دلخراش و غیر واقعی خودداری کنند نجات یک شهروند توسط مردم در سیل زاهدان بررسی دقیق ساخت و سازها در مسیر رودخانه رودبال تشکیل ستاد بحران برای امدادرسانی به مفقودین سیل امامزاده داوود پشتیبانی از خانوادههای قربانیان سیل استهبان/مستمری پرداخت می شود بقایای آخرین مفقودی سیل استهبان پیدا شد پیکر آخرین مفقودی سیل استهبان پیدا شد برچسبها استهبان سیل استهبان سیلاب استهبان سیل سیلاب وقوع سیلاب
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