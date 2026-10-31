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کد مطلب 6995127
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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

رضایی: مذاکره با آمریکا بی‌معناست؛ قدرت دفاعی را تقویت کنیم

رضایی: مذاکره با آمریکا بی‌معناست؛ قدرت دفاعی را تقویت کنیم

رضایی با بی‌معنا دانستن مذاکره با آمریکا، تأکید کرد تمرکز کشور باید بر تقویت قدرت ملی و توان دفاعی باشد.

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