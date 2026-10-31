دریافت 48 MB کد مطلب 6995127 https://mehrnews.com/x3dtrJ ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶ کد مطلب 6995127 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶ رضایی: مذاکره با آمریکا بیمعناست؛ قدرت دفاعی را تقویت کنیم رضایی با بیمعنا دانستن مذاکره با آمریکا، تأکید کرد تمرکز کشور باید بر تقویت قدرت ملی و توان دفاعی باشد. کپی شد مطالب مرتبط فرسایش استراتژیک در جبهه عربستان با تهدید تأسیسات انرژی مراحل صدور اجراییه و توقیف اموال بدهکار شهردار یزد: خدماترسانی اتوبوسرانی در یزد با ظرفیت شهرداری ادامه دارد سازوکار تبدیل ارز گردشگران خارجی در مبادی ورودی کشور نهایی شد برچسبها ایالات متحده امریکا مذاکره با آمریکا قدرت دفاعی
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