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کد مطلب 6995118
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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

تغییر در استقلال؛ تاجرنیا مدیرعاملی را به مصطفی متدین سپرد

تغییر در استقلال؛ تاجرنیا مدیرعاملی را به مصطفی متدین سپرد

علی تاجرنیا، عضو هیئت‌مدیره استقلال، با قرائت نامه‌ای، مدیرعاملی این باشگاه را به مصطفی متدین تقدیم کرد.

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