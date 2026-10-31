دریافت 4 MB کد مطلب 6995118 https://mehrnews.com/x3dtrx ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹ کد مطلب 6995118 فیلم ورزش فیلم ورزش ۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹ تغییر در استقلال؛ تاجرنیا مدیرعاملی را به مصطفی متدین سپرد علی تاجرنیا، عضو هیئتمدیره استقلال، با قرائت نامهای، مدیرعاملی این باشگاه را به مصطفی متدین تقدیم کرد. کپی شد مطالب مرتبط بسیج فرهنگیان: سند تحول آموزشوپرورش با چند بند الحاقی ترمیم نمیشود وعدههای مدیرعامل جدید باشگاه استقلال؛ نه دخالت میکنم نه حاشیهسازی راهپیمایی ۱۳ آبان در ۴۳ شهر و بخش استان تهران برگزار میشود واکاوی راهبرد پدافندغیرعامل قم؛اولویت تابآوری زیرساخت و امنیت سایبری برچسبها مصطفی متدین مصطفی علی تاجرنیا هیئت مدیره استقلال
نظر شما