به گزارش خبرنگار مهر، علی جمشیدیان ظهر چهارشنبه، در جریان بازدید از مراکز فنی حرفه‌ای و آموزشگاه‌های هنری سطح شهرستان دهاقان به مناسبت هفته مهارت اظهار کرد: زحمات مراکز فنی و حرفه‌ای بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است، زیرا کسب مهارت نیاز مبرم و ضروری جامعه تلقی می‌شود و باید ویژه به آن پرداخته شود.

وی کسب مهارت را امری ضروری در جامعه دانست و افزود: حقیقت امر این است که اشتباه بزرگی در امر نظام آموزش و آموزش عالی کشور رخ داد و از پرداختن به رشته‌های مهارتی مغفول ماندند.

فرماندار شهرستان دهاقان اذعان کرد: متأسفانه فرهنگ خانواده‌های ایرانی به سمت ورود به دانشگاه به عنوان یک سعادت رفت و عدم قبولی در کنکور را نوعی بدبختی برشمردند.

وی تصریح کرد: پیرو این نوع دیدگاه و تفکر مدام دانشگاه‌های آزاد و پیام نور هم افزایش یافتند و زمانی‌که فارغ‌التحصیل شدند به فکر اشتغال و کاریابی افتادند.

جمشیدیان تصریح کرد: یکی از راه حل‌های برون رفت از این رویه ناگوار، ترویج کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های مفید و مؤثر برای اشتغال در آینده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در مشاغلی که نیاز داریم دچار کمبود هستیم و نتوانسته‌ایم توازن برقرار کنیم.

فرماندار شهرستان دهاقان مطرح کرد: زحمات فنی و حرفه‌ای در این راه بسیار مؤثر است و نگرش افراد به سمت مهارت با آموزش‌های این مرکز سبب تغییر رفتارهای نادرست گذشته است.

وی نبود توازن در جامعه را آسیب برشمرد و اظهار کرد: جامعه امروز به این نتیجه رسیده است که دانشگاه تنها راه سعادت در زندگی جوانان نیست.

عدم صدور سند مالکیت فنی و حرفه‌ای دهاقان پیگیری شود

غلامرضا صادقی با حضور در این جلسه اظهار داشت: در مرکز فنی و حرفه‌ای دهاقان کلاس‌های آموزشی متعددی برگزار می‌شود و سعی در جذب جوانان برای کسب مهارت دارد.

وی افزود: دوره‌های آموزشی ویژه فارغ‌التحصیلان، عشایر، روستاییان، و مددجویان کمیته امداد از جمله اقدامات این مرکز در سال جاری بوده است که با استقبال گرم فراگیران مواجه شده است.

رئیس اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان دهاقان تصریح کرد: این مرکز نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کند و با سایر بخش‌ها و ارگان‌ها همکاری گسترده و مفیدی دارد.

صادقی نیازسنجی را قدم نخست آموزش دانست و اذعان کرد: از همه ارگان‌ها تقاضای داریم که در راستای نیازسنجی مهارتی در شهرستان ما را یاری و حمایت نمایند.

رئیس اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان دهاقان گفت: با شناخت نیازسنجی شهرستان نسبت به آموزش صحیح قدم بر می‌داریم تا منجر به اشتغال‌زایی و کارآفرینی شود.

نبود اینترنت پر سرعت برای آزمون فراگیران و کارآموزان مشکل آفرین شده است

وی افزود: نبود اینترنت پر سرعت برای آزمون فراگیران و کارآموزان این مرکز بسیار مشکل آفرین شده است و از فرماندار تقاضای پیگیری و رفع این مشکل را داریم.

صادقی از عدم صدور سند مالکیت فنی و حرفه‌ای دهاقان خبر داد و عنوان کرد: صدور سند مالکیت مرکز شهرستان دهاقان بعد از گذشت چندین سال بین اداره راه و شهرسازی و شهرداری به مشکل مواجه شده است و با وجود مکاتبات فراوان، هیچ اقدامی در این ارتباط انجام نشده است.

وی با اشاره به تخصیص اعتبار بیشتر به این مرکز خاطرنشان کرد: به سبب کمبود تجهیزات و امکانات تقاضا داریم از سهم تملک دارایی و اعتبارات نیز سهمی به این مرکز تعلق گیرد.

رئیس اداره فنی و حرفه‌ای شهرستان دهاقان گفت: برای گسترش و توسعه کلاس‌ها و رشته‌های جدید آموزشی از جمله رشته آموزش گلخانه به فضای بیشتری نیاز داریم که در با واگذاری زمین جنب اداره این اتفاق میسر خواهد شد و دیگر فضای محدودی مانع فعالیت و پیشرفت نیست.

گفتنی است به مناسبت هفته نکوداشت مهارت؛ آموزشگاه موسیقی در شهر دهاقان و یک آموزشگاه تغذیه نیز در شهر گلشن با حضور فرماندار و سایر مسئولان افتتاح شد.