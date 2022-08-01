علی اکبر رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گردشگری یک صنعت پربازده برای توسعه هر منطقه است، اظهار داشت: شهرستان آران و بیدگل در حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله صنعتی، طبیعی، مذهبی و غیره شاخص است.

وی با بیان اینکه کویر آران و بیدگل یک اثر طبیعی منحصر به فرد برای توسعه گردشگری در منطقه است، ابراز داشت: با این وجود متأسفانه زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست.

فرماندار آران وبیدگل موضوع راه را یکی از مهمترین مشکلات و معضلات این شهرستان دانست و تصریح کرد: این مشکل حتی در مسیرهای گردشگری مثل مرنجاب نیز وجود دارد که به دنبال بهسازی این جاده هستیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ملزومات توسعه گردشگری آموزش و فرهنگ‌سازی در این صنعت است، گفت: آموزش قوانین و مقررات این صنعت به مردم و فعالین این حوزه می‌تواند کمک شایان توجهی به رونق صنعت گردشگری داشته باشد.

گردشگری آئینی از مهمترین حوزه‌های توریستی شهرستان آران و بیدگل

رضایی یکی از مهمترین حوزه‌های گردشگری شهرستان آران و بیدگل را در بخش گردشگری آئینی دانست و افزود: در مجموعه شهرستان و در جای جای آن رسوم و آئین‌های سنتی و کهن ریشه دوانیده است که با احیای آن می‌توان گردشگران زیادی را شهرها و روستاهای این شهرستان جذب کرد.

وی با اشاره به اینکه گردشگری مذهبی یکی دیگر از حوزه‌های فعال در صنعت توریسم شهرستان آران و بیدگل است، خاطرنشان کرد: وجود حرم مطهر امامزاده هلال بن علی (ع) در این شهرستان به عنوان یک اثر شاخص مذهبی می‌تواند گردشگران زیادی را به خود جذب کند.

لزوم رسیدگی به آثار فرهنگی و تاریخی آران

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به لزوم رسیدگی به آثار فرهنگی و تاریخی این شهرستان تاکید کرد: حدود ۷۰ درصد آثار شهرستان نیاز به تعمیر فوری دارد که امیدواریم با اختصاص اعتبارات لازم این موضوع به زودی محقق شود.