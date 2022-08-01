به گزارش خبرنگار مهر، حمید فضایلی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته مدیریت سیلاب شرکت آب منطقه‌ای اردبیل اظهار کرد: سیلاب اخیر در چند شهر کشور سبب شده تا با برنامه‌ریزی‌های مدون آمادگی خود را برای بارش‌های احتمالی و آب‌گرفتگی در شهرستان‌ها ارتقا دهیم.

وی با اشاره به هشدارهای هواشناسی در زمینه افزایش بارندگی‌ها در چند شهر کشور تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای اردبیل به طور مستمر بر رودخانه‌ها و مسیل‌های پرخطر و سیل‌خیز نظارت دارد و در صورت وجود موانع آنها را بازگشایی می‌کند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با بیان اینکه هم اکنون ۷۰ درصد از حجم سدهای استان خالی است و در صورت وقوع سیلاب آماده ذخیره‌سازی سدها هستیم، گفت: برای جبران کسری آب در سدها علاوه بر رعایت شیوه‌های مدیریت مصرف بهینه آب، ذخیره‌سازی آب در سدها در هنگام بارش باران در استان مد نظر قرار گرفته است.

فضایلی مدیریت بحران در مواقع سیلاب احتمالی را مهم ارزیابی کرد و افزود: با تشکیل مستمر جلسه مدیریت بحران در استانداری و آب منطقه‌ای اردبیل آماده مقابله با سیلاب‌های احتمالی به ویژه در شهرستان‌ها هستیم و در همین راستا فرمانداران و مدیران آب در شهرستان‌ها به طور مستمر گلوگاه‌های پرخطر و سیل‌خیز را رصد می‌کنند.

وی از آماده‌باش تیم‌های گشت و بازرسی منابع آب در سطح استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۲۲ تیم گشت و بازرسی از منابع آب استان نظارت کامل بر رودخانه‌ها و مسیل‌ها را به طور مستمر انجام می‌دهند.

فضایلی همچنین لایروبی، بازگشایی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها را یادآور شد و اضافه کرد: در همین راستا اقدامات لازم به عمل آمده و رودخانه‌ها و مسیل‌ها با اولویت سیل‌خیز بودن، لایروبی و بازگشایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای افق سال ۱۴۲۵ به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری آب در استان پیش‌بینی شده است، بیان کرد: برای تأمین این مقدار آب برنامه‌های مختلفی تدوین شده که تحقق آن نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌ها است.

فضایلی با تاکید بر پیگیری و تکمیل طرح‌های توسعه منابع آب در استان ادامه داد: پیگیری تکمیل پروژه پایاب خداآفرین و اخذ ردیف اجرایی برای مرمت و بهسازی شبکه مغان، تکمیل سدها و شبکه‌های در حال احداث و آغاز عملیات اجرایی چند سد در استان جز برنامه‌های اولویت‌دار شرکت آب در این بخش است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل برنامه تخصیص آب برای رونق و شکوفایی صنعت و همچنین احداث سدهای معیشتی در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: موافقت با تخصیص منابع آب برای بخش صنعت از طرف شرکت آب منطقه‌ای اردبیل به سازمان صنعت، معدن و تجارت و تأمین آب برای احداث ۱۱۰ سد معیشتی نیز به جهاد کشاورزی استان ابلاغ شده است.