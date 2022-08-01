سفر فرمانده پلیس رژیم صهیونیستی به مغرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، «یعقوب شبتای» فرمانده پلیس رژیم صهیونیستی به منظور بررسی همکاری میدانی و اطلاعاتی با پلیس مغرب، در سفری رسمی عازم این کشور شد.

پلیس رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعلام کرد: فرمانده پلیس اسرائیل امروز دوشنبه در اولین سفر رسمی خود به مغرب می رود.

در بیانیه مذکور، ضمن تاریخی خواندن این سفر، آمده است که فرمانده پلیس رژیم صهیونیستی با مسئولان عالی رتبه پلیس مغرب و وزارت اطلاعات این کشور دیدار خواهد کرد.

بر اساس اعلام پلیس رژیم صهیونیستی، از هفته ها پیش برای این سفر برنامه ریزی شده است و شبتای در این سفر خود تقویت همکاری های میدانی و اطلاعاتی را با مسئولان مغربی بررسی خواهد کرد.

ماه گذشته نیز رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی به مغرب سفر کرد.

گفتنی است، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، رژیم صهیونیستی و مغرب از سرگیری روابط دیپلماتیک را اعلام کردند، روابطی که از سال ۲۰۰۰ و در پی انتفاضه فلسطین قطع شده بود.

از زمان امضای توافقنامه عادی سازی روابط بین مغرب و رژیم صهیونیستی تحت نظارت آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۰، روابط دو طرف روند صعودی را طی می‌کند که با سفر وزرای صهیونیست به مغرب و امضای چندین قرارداد همکاری به اوج خود رسیده است.