تداوم روابط گرم مغرب و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، «گدعون ساعر» معاون نخست وزیر و وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی برای امضای توافقنامه همکاری قضائی بین این رژیم و مراکش به رباط سفر کرد.

«دیوید گوورین» رئیس دفتر دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در مغرب، روز گذشته در توئیترش اعلام کرد که پیش بینی می‌کند در نخستین سفر رسمی ساعر به رباط که به دعوت «عبداللطیف وهبی» همتای مغربی او صورت گرفته است، دو طرف اعلامیه مشترکی درباره همکاری‌های حقوقی و قضائی را امضا کنند.

این سفر در حالی است که «عیساوی فریج» سرپرست وزارت همکاری‌های منطقه‌ای در دولت رژیم صهیونیستی روز گذشته در نخستین سفر پس از اعلام عادی سازی روابط بین رباط و تل آویو در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰، به مغرب سفر کرد.

سفر این وزرای صهیونیست در حالی صورت می‌پذیرد که چندی است پایتخت مغرب مقصد سفر مقامات صهیونیستی شده است؛ به طوری که آخرین مورد آن سفر «آویو کوخاوی» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به این کشور و دیدار وی با مقامات نظامی مغربی بود.

از زمان امضای توافقنامه عادی سازی روابط بین مغرب و رژیم صهیونیستی تحت نظارت آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۰، روابط دو طرف روند صعودی را طی می‌کند که با سفر وزرای صهیونیست به مراکش و امضای چندین قرارداد همکاری به اوج خود رسیده است.