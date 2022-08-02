آرای جدید کمیته تعیین وضعیت برای سه پرونده مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت نیما علیپور از باشگاه پارس جنوبی، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت باشگاه شاهین شهرداری بوشهر از متین کریم زاده، وی به پرداخت مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۱۲ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق باشگاه شاهین شهرداری بوشهر محکوم شد.

* در پرونده شکایت رسول زمانی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۳۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت دعوی زمانی را نسبت به مازاد محکوم به مردود اعلام کرد.