آرای جدید کمیته تعیین وضعیت برای تخلفات لیگ یک فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره جدید از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت ایمان هوازاده از باشگاه امید گهر سیرجان، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت مرتضی حیدری از باشگاه مس شهر بابک، این باشگاه به پرداخت ۳۵ میلیون و ۳۱۲ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۶۷ هزار و ۶۷۸ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت فردین عابدینی از باشگاه ماشین سازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۸ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق عابدینی محکوم شد.

* با توجه به شکایت جعفر هوشمند از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.