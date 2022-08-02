به گزارش خبرگزاری مهر، «هو شی‌جین»، خبرنگار و تحلیل‌گر روزنامه «گلوبال‌تایمز» چین اعلام کرد که اقدام نظامی از جمله واکنش‌های دولت چین به سفر احتمالی «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان است.

وی با انتشار توییتی در حساب شخصی خود نوشت: بر اساس آنچه می‌دانم، در پاسخ به سفر احتمالی پلوسی به تایوان، پکن مجموعه‌ای از اقدامات تقابلی در نظر گرفته است، از جمله اقدامات نظامی.

علی‌رغم اینکه در بیانیه روز یکشنبه دفتر نانسی پلوسی اعلام شد او و هیئت همراه در سفر به کشورهای آسیای شرقی به کشورهای سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن سفر خواهند کرد و در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به سفر این هیئت آمریکایی به تایوان نشده بود، روز دوشنبه رسانه‌های محلی تایوان اعلام کردند رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز سه‌شنبه ساعت ۲۲ (به وقت محلی، و حدود ۱۸:۳۰ به وقت تهران) برای دیدار با مقامات تایوان وارد این جزیره خواهد شد.

دور تازه تنش‌ها بین واشنگتن و پکن از چند روز پیش و با اعلام خبرِ تصمیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سفر به جزیره خودمختار تایوان آغاز شد.

روز جمعه همزمان با اعلام آغاز سفر هیئت آمریکایی به کشورهای شرق آسیا و احتمال سفر اعضای این هیئت به جزیره تایوان، نیروهای مسلح چین رزمایش دریایی خود را در دریای جنوبی چین و سواحل استان «گوانگ‌دونگ» آغاز کردند.

ژائو لی‌جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین هم روز دوشنبه به مقامات آمریکا هشدار داد اگر «نانسی پلوسی»، به تایوان سفر کند، ارتش چین «بیکار نخواهد نشست».

«چانگ چون»، نماینده دائم چین در سازمان ملل هم در این‌باره گفت: تایوان بخش جدایی ناپذیر از چین است و موضوع تمامیت ارضی، خط قرمز است. به کسی اجازه نمی‌دهیم از این خط قرمز عبور کند.