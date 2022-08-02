به گزارش خبرگزاری مهر از رویترز، تایوان در پی افزایش هراس‌ها از حمله پکن، در حال آماده‌سازی تمام پناهگاه‌های حمله هوایی خود اعم از ایستگاه‌های مترو و مراکز خرید زیرزمینی است.

چین، تایوان را قلمرو خود می‌داند و فعالیت نظامی خود را در آسمان و دریایی پیرامون این جزیره افزایش داده و این در حالی است که تایوان متعهد شده که از خود دفاع کرده و در این راستا تقویت تدابیر دفاعی را در اولویت قرار داده است.

از جمله آماده‌سازی‌های تایوان می‌توان به مشخص کردن پناهگاه برای مردم این جزیره در صورت آغاز پرتاب موشک‌های چین اشاره کرد که البته پناهگاه‌های ساخته شده با این هدف را شامل نمی‌شود بلکه شامل فضاهای از جمله پارکینگ‌های زیرزمینی، مترو و مراکز خرید زیرزمینی است.

تایپه بیش از ۴ هزار و۶۰۰ پناهگاه با این مشخصه‌ها داشته و می‌تواند حدود ۱۲ میلیون نفر یعنی چهاربرابر جمعیت خود را در آن بگنجاند.

مقامات تایپه در حال به‌روزرسانی پایگاه داده‌های مرتبط با پناهگاه‌های تعیین‌شده، هستند و موقعیت مکانی آنها را در نرم‌افزاری قابل نصب روی گوشی‌های هوشمند پیاده کرده و به منظور حصول اطمینان از اطلاع مردم از نزدیک‌ترین پناهگاه، قصد دارند یک شبکه اجتماعی راه‌اندازی کنند.

دور تازه تنش‌ها بین واشنگتن و پکن از چند روز پیش و با اعلام خبرِ تصمیم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سفر به جزیره خودمختار تایوان آغاز شد.

علیرغم اینکه در بیانیه روز یکشنبه دفتر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام شد او و هیئت همراه در سفر به کشورهای آسیای شرقی به کشورهای سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و ژاپن سفر خواهند کرد و در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به سفر این هیئت آمریکایی به تایوان نشده بود، روز دوشنبه رسانه‌های محلی تایوان اعلام کردند رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز سه‌شنبه ساعت ۲۲ (به وقت محلی، و حدود ۱۸:۳۰ به وقت تهران) برای دیدار با مقامات تایوان وارد این جزیره خواهد شد.

روز جمعه همزمان با اعلام آغاز سفر هیئت آمریکایی به کشورهای شرق آسیا و احتمال سفر اعضای این هیئت به جزیره تایوان، نیروهای مسلح چین رزمایش دریایی خود را در دریای جنوبی چین و سواحل استان «گوانگ‌دونگ» آغاز کردند.