دریافت 13 MB کد مطلب 5554038 https://mehrnews.com/xYddK ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۰۰ کد مطلب 5554038 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۰۰ اسامی نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۱ اعلام شد پورعباس رئیس سازمان سنجش نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۱ را معرفی کرد. کپی شد مطالب مرتبط تاریخ دقیق دو نوبت کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد/ کنکورهای ارشد و دکتری همزمان برگزار می شوند هشدار سازمان سنجش به کنکوریهایی که معدل واقعی خود را اعلام نکنند کافینت محل مناسبی برای انتخاب رشته نیست انتخاب رشته تضمینی وجود ندارد، فریب بازار مکاری را نخورید! یک میلیون و ۱۵۷ هزار نفر در کنکور ۱۴۰۱ مجاز شدند/ آغاز انتخاب رشته از ۱۷ مرداد/ افزایش ظرفیت پزشکی نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۱ تا شب اعلام می شود دستگیری ۸۰۰ متقلب در کنکور ۱۴۰۱ توصیههای مهم سازمان سنجش درباره انتخاب رشته برچسبها کنکور کنکور سراسری کنکور 1401 کنکور سراسری 1401 عبدالرسول پورعباس سازمان سنجش
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