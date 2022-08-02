تاریخ دقیق دو نوبت کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن مروتی امروز در نشست خبری سازمان سنجش گفت: بر اساس ابلاغیه رئیس جمهور درباره اصلاحیه ساماندهی پذیرش دانشجو کنکور ۱۴۰۲ با تغییراتی برگزار می شود که مهمترین تغییر آن برگزاری آن در دو نوبت است. پذیرش کنکور ۱۴۰۲ در مهرماه ۱۴۰۲ صورت می گیرد. دو نوبت برگزاری آزمون یکی در امسال خواهد بود و دیگری در سال بعد برگزار می شود.

وی افزود: نوبت اول کنکور سراسری ۱۴۰۲ در روزهای ۲۹ و ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار می شود. ثبت نام برای این نوبت از آزمون در روزهای ۸ تا ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می گیرد. نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ به این صورت است که صبح روز ۲۹ دی ماه آزمون گروه علوم تجربی و در بعدازظهر آن آزمون گروه زبان های خارجی و صبح روز ۳۰ دی ماه آزمون گروه علوم انسانی و گروه علوم ریاضی و در بعدازظهر آن آزمون گروه هنر برگزار خواهد شد.

معاون امور آزمون های سازمان سنجش گفت: نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۲ در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود و ثبت نام برای این نوبت از آزمون در روزهای ۱۵ تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ انجام می شود. نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ به این صورت است که صبح روز ۱۴ تیر ماه آزمون گروه های علوم انسانی و علوم ریاضی و فنی و در بعدازظهر آن آزمون گروه هنر و صبح روز ۱۵ تیرماه آزمون گروه علوم تجربی و در بعدازظهر آن آزمون گروه زبان های خارجی برگزار خواهد شد.

وی درباره تقویم برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ گفت: آزمون های ارشد و دکتری همزمان با هم در اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار می شوند. آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ در صبح روز پنجشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار می شود. آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ نیز در سه نیم روز عصر پنجشنبه ۱۱ اسفند و صبح و عصر جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ برگزار می شوند.

مروتی درباره تاثیر سوابق تحصیلی در کنکورها گفت: تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۱ به میزان ۴۰ درصد با تاثیر مثبت، در کنکور ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی، در کنکور ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد با تاثیر قطعی، در کنکور ۱۴۰۴ به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی با نمرات پایه های یازدهم و دوازدهم و در کنکور ۱۴۰۵ به میزان ۶۰ درصد با تاثیر قطعی با نمرات پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم محاسبه می شود.

وی گفت: در کنکور سال آینده دروس عمومی وجود ندارد و از سوابق تحصیلی داوطلبان در این دروس نمرات اخذ می شود.