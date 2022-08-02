آمریکا نمی تواند در میز مذاکره امتیاز بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهر، حسین امیر عبداللهیان در حاشیه اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و در جمع خبرنگاران گفت: مایلم در جمع شما و در رابطه با آنچه بین ما و بوررل و طرف آمریکایی در موصوع مذاکرات جهت لغو تحریم‌ها رخ داد اشاره کنم.

وی ادامه داد: به یاد دارید که در هفته‌های گذشته در حالیکه ما برای مرحله جدیدی از مذاکرات آماده می‌شدیم به یکباره طرف امریکایی با هدف امتیاز گرفتن در میز مذاکره طرح قطعنامه‌ای را در آژانس بین اللملی انرژی اتمی مطرح کرد و قطعنامه‌ای را روی میز گداشت و ما متعجب شدیم از اینکه در حالیکه در همان زمان و به کرات از طرف بایدن دائماً پیام‌هایی با واسطه دریافت می‌کنیم که آمریکا حسن نیت دارد و جدی در بازگشت به توافق است پاسخ قاطع خود را به طرف آمریکایی دادیم.

وی افزود: در هفته جاری نیز اخیراً بوررل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ابتکاری را ارائه داد و متنی را برای همه طرف‌ها، ایران و ۴+۱ یک و آمریکا ارسال کرد و ما در پایتخت‌ها در حال بررسی این متن و توافق برای جمع شدن دور میز مذاکره هستیم، رو ز گذشته شاهد صدور قطعنامه جدید از سوی آمریکا بودیم این اقدامات غیر منطقی و این جنون تحریم‌های بی اثر که بایدن، بلینکن و راب مالی به آن اشاره کرده که تحریم‌های حداکثری ترامپ شکست خورده است حتی خود بورل در متن اخیر اشاره داشته به شکست حداکثری ترامپ و بعد ایده‌های جمع بندی شده خودش را مطرح می‌کند اما باز شاهد جنون اعمال تحریم هاکه البته فقط نمایش است و تأثیر ملموسی روی زمین ندارد هستیم.

امیر عبداللهیان ادامه داد: من مایلم اشاره کنم که در پاسخ به این اقدام آمریکا، نسبت به گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید از شب گذشته بر اساس تصمیمی که گرفته شد اقدام کردیم.

وزیر خارجه خطاب به آمریکایی‌ها گفت: آمریکایی‌ها تصور نکنند با این اقدامات در میز مذاکره می‌تواند امتیاز بگیرد و باید زیاده خواهی را کنار بگذارد. ما اهل منطق و مذاکره هستیم و برای رسیدن به توافق قوی جدی هستیم اما اگر طرف آمریکایی بخواهد این مسیر را ادامه بدهد هرگزدست بسته نخواهیم نشست.

وی در خصوص تحولات عراق گفت: رهبران عراق از شایستگی و درایت لازم برای حل مشکلی که در داخل عراق به وجود آمده برخوردار هستند و توجه به اینکه هر گونه درگیری داخل عراق خط قرمز عراق است و نقش مرجعیت و درایت و انسجام رهبران سیاسی مهم‌ترین عوامل برون رفت از مشکلات داخلی عراق است.

وزیر امور خارجه در خصوص صدور حکم علیه حمید نوری گفت: در آخرین تماس تلفنی که با وزیر خارجه سوئد داشتم، گفتم که نباید شما بر مبنای ادعاهای بی اساس یک گروهک تروریستی فسیل شده به نام گروهک منافقین در کشورتان اقدام کنید و این مایه شرمساری غرب و سوئد باید باشد که مبنای ادعاهایش یک جریان تروریستی است که هفده هزار تن از شهروندان ما را ترور کردند.

وی افزود: ما در مسیر حقوقی و سیاسی به پیگیری‌های جدی خودمان برای احقاق حق این شهروند ایرانی و سایر اتباع شهروندان که در زندان‌های آمریکا و سایر زندان‌ها هستند، ادامه خواهیم داد.