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۱۹ مرداد ۱۴۰۱، ۱۸:۵۹

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

موج گرما در خوزستان ادامه دارد

موج گرما در خوزستان ادامه دارد

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم موج گرما در این استان تا اواخر هفته جاری خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تداوم موج گرما در خوزستان تا اواخر هفته جاری خبر داد و افزود: این موج گرما سبب وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: تا فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی صبحگاهی در نیمه شرقی استان می‌شود.

وی اضافه کرد: در این ایام به دلیل شاخص‌های بالای ناپایداری احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، تندبادهای لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی جنوب شرقی و شمال شرق خوزستان وجود دارد.

سبزه زاری ادامه داد: تا اواخر هفته جاری نیز وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در نیمه غربی، مرکزی و جنوبی خوزستان پیش بینی می‌شود که به طور متناوب احتمال خیزش گرد و غبار در استان به ویژه نواحی مرزی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در شبانه روز گذشته شوش ۵۳.۶ و دهدز ۲۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۵۱.۶ و حداقل به ۳۳.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5560108

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