موج گرما در خوزستان ادامه دارد

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تداوم موج گرما در خوزستان تا اواخر هفته جاری خبر داد و افزود: این موج گرما سبب وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: تا فردا جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی صبحگاهی در نیمه شرقی استان می‌شود.

وی اضافه کرد: در این ایام به دلیل شاخص‌های بالای ناپایداری احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، تندبادهای لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی جنوب شرقی و شمال شرق خوزستان وجود دارد.

سبزه زاری ادامه داد: تا اواخر هفته جاری نیز وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در نیمه غربی، مرکزی و جنوبی خوزستان پیش بینی می‌شود که به طور متناوب احتمال خیزش گرد و غبار در استان به ویژه نواحی مرزی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در شبانه روز گذشته شوش ۵۳.۶ و دهدز ۲۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در همین مدت نیز حداکثر دمای اهواز به ۵۱.۶ و حداقل به ۳۳.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.