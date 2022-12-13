وقوع ۲ حادثه تصادف در محورهای استان سمنان/ ۴ نفر جان باختند

مظفر محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ساعت ۲۱ شب گذشته وقوع یک مورد حادثه رانندگی به پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر ده نمک گزارش شد، ابراز داشت: این حادثه رانندگی در پی وقوع انحراف جاده و سقوط از پل پژو پارس کیلومتر ۳۴ محور آرادان_سرخه به وقوع پیوست.

وی ضمن بیان اینکه تیم پشتیبان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این خودرو شش سرنشین داشت که متأسفانه سه نفر در دم جان خود را از دست دادند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه برای دو فوتی عملیات رهاسازی به انجام رسید، ابراز داشت: برای مصدومان نیز عملیات امداد و نجات انجام و توسط اورژانس برای ادامه سیر درمان به مراکز درمانی منتقل شدند با تحویل مصدومان به آمبولانس‌های اورژانس عملیات حدود ۱۲ نیمه شب به پایان رسید.

محمد خانی با بیان اینکه محورهای استان شاهد یک حادثه تلخ دیگری نیز بود، تصریح کرد: تصادف کامیون و پراید در کیلومتر ۷۵ محور میامی _سبزوار فوت در دم یک نفر را در پی داشت.

وی تاکید کرد: سرعت زیاد، خستگی و عدم توجه کافی به جلو از عواملی که می‌تواند این حوادث تلخ و غیر قابل جبران را برای هموطنان رقم بزند لذا از هم میهمان درخواست داریم با رعایت همین نکات فوق سفر خوشی را برای خود و همراهان رقم بزنند.