خبرگزاری مهر، گروه استانها – ابوالحسن قزوینی: در الزامات تحقق گام دوم انقلاب، بخش محیطزیست، گزارش اردیبهشتماه ۹۹ مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاههای مرتبط در حفظ و پاسداری محیطزیست ملی نیست و نیز در گزارش بررسی چالشهای محیط زیستی و اجتماعی معدن بوکسیت تاش مرکز پژوهشهای مجلس شهریورماه ۹۷ مخاطرات و آسیبهای جدی برای بزرگترین شهرستان استان سمنان پیشبینیشده است. بیتردید اهمیت این مخاطرات پیشبینیشده بسیار قابلتأمل و حائز اهمیت است.
به استحضار میرساند در تاریخ دوازدهم اردیبهشتماه ۹۷ که هنوز انتقال آب قطری و دریای خزر مطرح بود و نه این روزها که امید انتقال آب قطری منتفی و آب دریای خزر نیز با چالشهای زیادی روبرو است اینجانب نامهای به امامجمعه و فرماندار شاهرود نوشتم و در آن زمان و امروز این پرسش را مطرح کردم که چگونه صنعت معدن و تجارت بدون استعلام از محیطزیست در کوه شاهوار مجوز معدن صادر و شرایط بهشدت نامطلوبی را رقمزده است. در سالهای گذشته بنده بهعنوان نماینده تامالاختیار استانداری سمنان و دبیر هیئت هفت نفرِه واگذاری زمینمرکز شاهرود انجاموظیفه کرده و نسبت به قوانین مذکور آگاهی دارم.
یک: خوشبختانه در سال ۹۸ فعالیت معدن بوکسیت تاش توسط مسئولان دلسوز متوقف شد اخیراً زمزمههایی مبنی بر فعالیت مجدد معدن به گوش میرسد، لذا عقلانیت حکم میکند در گذرگاههایی که احتمال خطر وجود دارد نظر و تأمل بیشتری صورت گیرد. در گزارش مرکز پژوهشها به این خطرات اشارهشده است. همانگونه که در سالهای گذشته مکرر توسط کارشناسان محیطزیست، منابع آبی و ضابطان محیطزیست گوش زد شد و البته گوش شنوایی برای آن نبود. با تأسف بسیار علیرغم گزارشهای تکاندهنده مکرر کارشناسان گزارشهای خلاف واقع نیز برای مقامات کشوری و استانی ارسال شده است.
دو: باوجود همه اغماضها اعلام عدم تطابق طرح گزارش دانشگاه صنعتی شاهرود که با کارفرمایی شرکت آلومینا انجامشده با موضوع برنامه مدیریت و پایش معدن بوکسیت با شرح خدمات بیست و چندگانه محیطزیست استان، و اعلام عدم رعایت چارچوب شرح خدمات ابلاغی سال ۹۶ از سوی اداره کل محیطزیست در تاریخ شانزدهم اردیبهشتماه ۹۹ و اعلام آن به استانداری و سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان روزنههای امید را در دل شهروندانی که توسعه و پیشرفت را در بستر حفظ محیطزیست معنی میکنند زنده نمود و نگرانی شدید رودررویی با مخاطرات را کاهش داد.
مخاطراتی که در صورت عدم توجه به اهمیت آن به فاجعه محیط زیستی میانجامد. تبعات و نتایج زیانبار برداشت دو میلیون مترمکعب از باطله و بوکسیت در سال پیش رو افزون بر پاکتراشی هفتساله گذشته توسط معدن کاران تا ارتفاع بیش از سه هزار متر از حوزه آبریز رودخانه تاش شامل سرشاخههای چشمه خرسی، خوش دره و … که به لحاظ وسعت حوزه آبخیز و میزان قابلتوجه بارندگی عمدهترین منطقه تولید و تأمین جریان پایه رودخانه تاش و چشمهسارهای واقع در آن و منشأ تغذیه سفرههای آبی پائیندست بخشهایی از دشت مجن، امیریه و بسطام و منابع آب آهکی و قنات شرب شاهرود همراه با انفجار و عملیات معدنکاوی، در کنار بقیه چالشهای محیط زیستی قابل پیشبینی است.
تقاضا داریم به دلیل اهمیت موضوع و مخاطرات مذکور در کنار اختلافات بین روستاهای دامنه شاهوار بهویژه برای آب در دو سال گذشته و کمبود آب در بخشهای مختلف شهرستان، بیشترین میزان برداشت از چاههای عمیق در شهرستان شاهرود و ذخایر استراتژیک اقدام اخیر دادستان شهر علیآباد گلستان در منطقه مرزی دو استان که مسبوق به سابقه است و اعلام عدم قابلیت اجرای انتقال آب از سد کالپوش برای تأمین آب شرب شهرستان شاهرود پس از سه سال میبایست توجه مسئولان به موضوع شاهوار بیشازپیش جلب شود.
سه: شاهوار یکی از ۹ زیستگاه حساس محیط زیستی استان و بلندترین قله البرز شرقی در ایران اسلامی است، سرچشمه یکی از پنج رود بزرگ استان و یکی از مناطق مهم اکولوژیکی و اکو توریستی منحصربهفرد استان سمنان و شناختهشده در سطح کشور از منظر گردشگری که در حال تبدیلشدن به صنعت اول دنیا و اشتغال پاک است، محسوب میشود لذا مسئولان استان باید به این موضوع عنایت داشته و تعطیلی کامل معدن را خواستار شوند.
برای تمهید الزامات بیانیه گام دوم انقلاب در بخش محیطزیست الزام دستگاهها به ارسال گزارشهای صادقانه بهویژه در موارد مرتبط با حفاظت و پاسداری از محیطزیست ملی و برنامهریزی منطبق بر اطلاعات واقعی و حفظ سرمایهگذاری و تخصیص بودجه و اعتبارات دولتی در حوزه گردشگری طی سالهای اخیر، اقدام حوزه بازرسی استانداری در باب بررسی گزارش خلاف واقع اداره کل، طرح شکایت پدر شهید شهری از شهروندان و مؤثران شهرستان شاهرود در تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۹۹ و موارد دیگر مورد مطالبه مردم است.
امید است با ثبت ملی شاهوار بهعنوان موهبتی الهی و اثر و جاذبه طبیعی البرز شرقی ازنظر گردشگری شهرستان شاهرود و استان سمنان و همچنین تعطیلی کامل معدن بوکسیت، مردم شاهرود، در کنار رضایت الهی، محیطزیست را نیز برای یادگاران آینده و فرزندان این مرزوبوم حفظ کنیم.
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