اگر کی یف به توافقات مینسک پایبند بود نیازی به عملیات نظامی نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفت: رژیم کی یف با بمباران غیرنظامیان در دونباس ماهیت جنایتکار خود را ثابت کرد.

بر اساس این گزارش، «واسیلی نبنزیا» افزود: نیروهای کی یف عمداً دست به تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی زنند و حتی به شهرهای دونباس که تا چند وقت پیش تحت سیطره آنها قرار داشت هم رحم نمی‌کنند. شرکای غربی سابق ما بجای محکوم کردن اوکراین آن را به سلاح‌های جدید که پیش از این کی یف قادر به دستیابی به آن نبود، تجهیز می‌کنند و به این ترتیب شریک جرم جنایت علیه غیرنظامیان می‌شوند.

این دیپلمات روس ادامه داد: جنگی که طی هشت سال به کشته شدن غیرنظامیان منجر گردید در صورت پایبندی کی یف به اجرای توافقات مینسک می‌توانست تمام شود اما نه مقامات اوکراین و نه اربابان خارجی آنها این را نمی‌خواستند.

نبنزیا گفت: آنها ابتدای سال جاری بار دیگر صراحتاً گفتند که وضعیت عاری از سلاح هسته‌ای را کنار می‌گذارند.

وی افزود: در این شرایط و به منظور احیای صلح در دونباس و ممانعت از تهدیدات واضح علیه روسیه توسط اوکراین، ما چاره‌ای جز انجام عملیات نظامی ویژه در اوکراین که اهداف آن با موفقیت محقق می‌شود، نداشتیم.

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در عین حال گفت که مسکو خواهان راه حل مبتنی بر مذاکره برای بحران اوکراین است.