به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی پس از دیدار و گفت‌وگوی بیش از دو ساعته با ایگور لویتین، دستیار ارشد رئیس‌جمهوری روسیه اظهار کرد: پیرو تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای پیشین در حوزه انرژی و حمل و نقل ریلی مذاکراتی انجام شد.

وی ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل گفت‌وگوهای در زمینه احداث خط آهن رشت- آستارا و برقی کردن خط ریلی گرمسار-اینچه برون انجام شد به‌طوری که تعهدهای تأمین مالی از سوی بانک‌های روس انجام خواهد شد و از آنجا که دستیار ارشد رئیس‌جمهوری روسیه اختیار تام داشت، این پروژه‌ها به‌زودی عملیاتی می‌شوند.

وزیر نفت با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ۴۰ میلیارد دلاری با شرکت‌های بزرگ روس گفت: این موارد شامل تفاهم‌نامه و قرارداد می‌شود؛ اکنون برای توسعه هفت میدان نفتی و گازی با روسیه قرارداد داریم که پیشرفتی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد دارند و درباره ۱۴ میدان دیگر مذاکرات در حال انجام است.

اوجی افزود: خرید و سوآپ گاز از روسیه نهایی شده است و در آینده نزدیک در مسکو بین شرکت ملی گاز ایران و طرف روس امضا می‌شود؛ مذاکراتی نیز درباره سوآپ فرآورده‌های نفتی نیز انجام شد؛ ایران ظرفیت‌های زیادی در زمینه دریا، راه آهن و حمل‌ونقل زمینی برای توسعه سوآپ دارد.

وی با بیان اینکه با شرکت‌های توانمند روس توافق‌های خوبی شده و در این نشست همه موارد توافق را یک‌بار دیگر برسی و رصد و چالش‌هایی پیش روی آنها را بررسی کردیم، گفت: ۲ ماه دیگر نشست کمیسیون مشترک دو کشور در مسکو برگزار خواهد شد و در موارد مختلف شامل انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و حتی ورزش مذاکرات ادامه خواهد داشت.

رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه روسیه ۵ میلیارد یورو در بحث پروژه‌ها و طرح‌های ایران تأمین مالی خواهد داشت، ادامه داد: ۲.۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده و حتی در پروژه‌های نیروگاهی در حال اجراست، برای باقیمانده این مبلغ نیز طرح‌ها را تعریف کردیم که قراردادهایش امضا خواهد شد.

اوجی با بیان اینکه ایران و روسیه هر دو ظرفیت‌های مطلوبی در حوزه انرژی دارند، گفت: مجموع ذخایر نفت و گاز روسیه بسیار بالاست در بحث انرژی از کشورهای تأثیرگذار جهان هستند.

وی با تأکید بر اینکه همکاری ایران و روسیه در زمینه انرژی یک‌طرفه نیست و شرکت‌های ایرانی توان بالایی دارند، افزود: در صنایع پتروشیمی قراردادهایی برای محصولات و کاتالیست‌ها امضا و صادرات کاتالیست پتروشیمی به روسیه نیز آغاز شد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه عمده قراردادها و تفاهم‌نامه در بخش بالادست نفت با روسیه برای توسعه میدان‌های مشترک و در خوزستان است، گفت: یکی دیگر از موارد تأکید شده در امضای تفاهم‌نامه با روسیه بحث فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی است زیرا روس‌ها توانمندی خوبی در این حوزه دارند.

اوجی تأکید کرد: یکی دیگر از چالش‌ها تأمین منابع مالی است که شرکت‌های روس پذیرفتند در هفت میدان یادشده تأمین منابع مالی را انجام دهند و در زمینه اجرا از ظرفیت پیمانکاران ایرانی استفاده شود.

وی گفت: تاکید آقای رئیسی بر این است که ایران و روسیه حداکثر همکاری را در زمینه‌های مختلف داشته باشند.