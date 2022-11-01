به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۰ آبان‌ماه) در آئین افتتاحیه شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه ضمن تشکر از دولت روسیه و برگزارکنندگان این نشست اظهار کرد: این نشست در فضایی آکنده از دوستی و برادرانه بین دو ملت و تحت حمایت همه‌جانبه رؤسای جمهورمان افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ایران و روسیه دو همسایه بزرگ در منطقه هستند که اشتراکات گسترده‌ای در زمینه‌های جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند، تصریح کرد: خوشبختانه با عنایت به عزم و اراده مقام‌های عالی دو کشور در ملاقات‌ها و مذاکره‌های سال‌های اخیر، مناسبات دو و چندجانبه در راستای تأمین منافع مشترک و کمک به تأمین ثبات، صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی از روندی رو به رشد برخوردار است که مطمئن هستم تداوم و تعمیق خواهد یافت.

وزیر نفت افزود: وزارت نفت به عنوان متولی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور افزون بر تلاش برای گسترش همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف انرژی، از همکاری بین تمامی وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی و روسی حمایت می‌کند.

اوجی با بیان اینکه با توافق‌های رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه، تحکیم و توسعه مناسبات میان دو کشور جدی‌تر از قبل پیگیری شده است، تصریح کرد: سفر هیئت عالی‌رتبه روسیه به ریاست الکساندر نواک به تهران نشان از عزم جدی طرفین برای گسترش بیش از پیش همکاری‌های دوجانبه دارد.

وی با تأکید بر اینکه بنده باور دارم که یک فرصت تاریخی برای توسعه روابط ایران و روسیه به‌وجود آمده است، گفت: همکاری ایران و روسیه نه‌تنها سبب رشد دو کشور خواهد شد، بلکه زمینه ترقی سایر کشورهای منطقه را نیز فراهم خواهد کرد.

فرصت تاریخی برای توسعه روابط ایران و روسیه

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با بیان اینکه در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پیشبرد پروژه‌های مشترک اقتصادی بر مبنای منافع متقابل در دستور کار قرار دارد، افزود: نتایج تلاش‌های کارگروه‌ها حاکی از آن است که گام‌های محکمی برداشته شده و بنده مطمئنم اگر همه بیشتر تلاش کنیم، روند همکاری‌ها سرعت بیشتری می‌گیرد.

اوجی برقراری همکاری‌های بانکی گسترده برای ایجاد یک نظام پرداخت مناسب و قابل اتکا به‌منظور تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، سوآپ حامل‌های انرژی به‌ویژه گاز، نفت خام و فرآورده‌های نفتی و توسعه بازارهای صادراتی گاز ایران با مشارکت و سرمایه‌گذاری طرف روس در بخش‌های مختلف صنعت نفت ایران به خصوص توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، پالایش نفت و توسعه میدان‌ها، فعال کردن کریدور شمال - جنوب به‌ویژه با تمرکز بر استفاده کامل از ظرفیت موجود و توسعه زیرساخت‌ها را از جمله محورهای کاری میان دو کشور دانست که باید فعال شوند.

وی همچنین پذیرش متقابل نظام استاندارد دو کشور با هدف توسعه تجارت، تبادل محصولات کشاورزی شامل واردات غله از روسیه و صادرات محصولات کشاورزی گرمسیری به روسیه و استفاده از موقعیت ایران به‌عنوان هاب ترانزیتی و سوآپ محصولات کشاورزی روسیه، ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و جهانی و توافق صندوق‌های ضمانت دو طرف برای صدور ضمانت‌نامه متقابل برای شرکت‌های هر طرف با هدف کاهش ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری را از دیگر محورهای کاری میان دو کشور برشمرد.

وزیر نفت ادامه داد: امروز همکاران ما در کارگروه‌های مختلف از جمله تجارت و اقتصاد، مالی و بانکی، حمل‌ونقل و گمرک، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی، سلامت و بهداشت، علمی، پژوهشی و فناوری، شانزدهمین یادداشت تفاهم همکاری‌های اقتصادی دو کشور را نهایی می‌کنند.

وزارت نفت از همه توان خود برای پیگیری توافق‌ها استفاده خواهد کرد

اوجی با بیان اینکه امیدوارم این مذاکرات و یادداشت تفاهم به امضای قراردادهای ثمربخش بین وزارتخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی دو کشور منجر شود، اظهار کرد: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از همه توان خود برای پیگیری توافق‌های حاصل‌شده استفاده خواهد کرد، زیرا معتقدیم توافق‌های انجام‌شده در حکم نقشه‌ای برای سازه مستحکم همکاری‌های دو کشور است و ساخت این سازه نیازمند پیگیری‌های جدی اجرایی و تحقق واقعی همکاری‌ها است، بر این اساس پایش وضع و سرعت پیشرفت اجرایی توافق‌ها، رفع موانع و ناهماهنگی‌های احتمالی و تعریف فعالیت‌های جدید در دستور کار بنده در وزارت نفت ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه همکاران ایرانی و روسی چند سند همکاری در زمینه‌های مختلف را آماده کرده‌اند که در حاشیه این نشست امضا می‌شود، گفت: مذاکرات پیش رو به نتایج ثمربخشی منتج خواهد شد و با کمک دو طرف موانع موجود برای افزایش روابط برداشته خواهد شد.

رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با بیان اینکه ایران و روسیه هردو تحت تحریم‌های ظالمانه هستند، تصریح کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های موجود میان دو کشور مطمئن هستم می‌توانیم این تحریم‌ها را بی اثر کنیم.