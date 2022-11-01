ایران و روسیه ۴ سند همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سند راهبردی توسعه روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه امروز (سه‌شنبه، دهم آبان‌ماه) به امضای جواد اوجی، وزیر نفت به‌عنوان ریاست هیئت ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه و الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه رسید.

تفاهم‌نامه اخذ وام برای برقی‌سازی پروژه خط ریلی اینچه‌برون - گرمسار نیز بین علی فکری، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با ولادیمیر ایلیچوف، معاون وزیر اقتصاد روسیه امضا شد.

افزون بر این، تفاهم‌نامه دوجانبه همکاری‌ها در حوزه سلامت بین محمدحسین نیکنام، مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و سرگی گلاگولوف، معاون وزیر بهداشت فدراسیون روسیه امضا شد.

همچنین محمد زیار، مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا از ایران و میخائیل سیلانتیف، مدیرعامل شرکت دولتی پرومسی ریوایمپورت روسیه نیز تفاهم‌نامه همکاری برای اجرای پروژه‌های EPC خطوط لوله انتقال فرآورده منعقد کردند.

اوجی، وزیر نفت صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۰ آبان‌ماه) در آئین افتتاحیه شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، برقراری همکاری‌های بانکی گسترده برای ایجاد یک نظام پرداخت مناسب و قابل اتکا به‌منظور تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، سوآپ حامل‌های انرژی به‌ویژه گاز، نفت خام و فرآورده‌های نفتی و توسعه بازارهای صادراتی گاز ایران با مشارکت و سرمایه‌گذاری طرف روس در بخش‌های مختلف صنعت نفت ایران به‌خصوص توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، پالایش نفت و توسعه میدان‌ها، فعال کردن کریدور شمال - جنوب به‌ویژه با تمرکز بر استفاده کامل از ظرفیت موجود و توسعه زیرساخت‌ها را از جمله محورهای کاری میان دو کشور دانست که باید فعال شوند.

وی همچنین پذیرش متقابل نظام استاندارد دو کشور با هدف توسعه تجارت، تبادل محصولات کشاورزی شامل واردات غله از روسیه و صادرات محصولات کشاورزی گرمسیری به روسیه و استفاده از موقعیت ایران به‌عنوان هاب ترانزیتی و سوآپ محصولات کشاورزی روسیه، ایجاد صندوق مشترک برای سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و جهانی و توافق صندوق‌های ضمانت دو طرف برای صدور ضمانت‌نامه متقابل برای شرکت‌های هر طرف با هدف کاهش ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری را از دیگر محورهای کاری میان دو کشور برشمرد.

وزیر نفت با بیان اینکه امیدوارم این مذاکرات و یادداشت تفاهم به امضای قراردادهای ثمربخش بین وزارتخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی دو کشور منجر شود، اظهار کرد: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از همه توان خود برای پیگیری توافق‌های حاصل‌شده استفاده خواهد کرد، زیرا معتقدیم توافق‌های انجام‌شده در حکم نقشه‌ای برای سازه مستحکم همکاری‌های دو کشور است و ساخت این سازه نیازمند پیگیری‌های جدی اجرایی و تحقق واقعی همکاری‌ها است، بر این اساس پایش وضع و سرعت پیشرفت اجرایی توافق‌ها، رفع موانع و ناهماهنگی‌های احتمالی و تعریف فعالیت‌های جدید در دستور کار بنده در وزارت نفت ایران خواهد بود.

شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه از روز یکشنبه (هشتم آبان‌ماه) تا به امروز (سه‌شنبه، دهم آبان‌ماه) به میزبانی روسیه با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، خارجه، امور اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگانی از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، ستاد نیروهای مسلح، شورای عالی مناطق تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان ملی استاندارد، اتاق بازرگانی و مرکز تجاری ایران در روسیه برگزار شد که این نمایندگان با همتایان خود به گفت‌وگوی کارشناسی برای تدوین اسناد همکاری پرداختند.