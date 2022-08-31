بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه مضر سلامت در بندرعباس امحا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان با توجه به دستورات ویژه و تخصصی ایشان در خصوص لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرک و اموال تملیکی، عملیات امحاء و انهدام بیش از ۳۵۰ کانتینر کالای متروکه فاسد شده و مضر سلامت در بندر شهید رجایی بندرعباس آغاز شده است.

قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در نتیجه اجرای طرح انبارگردانی و پایش مستمر کالاهای مرتبط با اموال تملیکی، در جریان بازرسی‌ها از مجتمع بندری شهید رجایی و پس از بررسی‌های کارشناسی و تفکیک کالاهای تاریخ مصرف گذشته، تقلبی، فاسد شده و غیر بهداشتی از سایر اقلام موجود، ۳۵۰ کانتینر کالای فاسد شده و تاریخ مصرف گذشته که از سالیان گذشته باقی مانده بود، شناسایی شد.

وی با بیان اینکه کالاهای متروکه مذکور پس از تعیین تکلیف توسط بندر شهید رجایی بندرعباس به اداره کل اموال تملیکی استان تحویل داده شده‌اند، تصریح کرد: در نتیجه انجام آزمایش‌های مختلف و اخذ نظرات کارشناسان و نمایندگان وزارت بهداشت، اداره استاندارد و سایر دستگاه‌های ذیربط مبنی بر غیر قابل مصرف بودن این اقلام و مضر بودن آنها برای سلامت جامعه، با صدور دستور قضائی و با همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ضمن رعایت موازین قانونی و دستورالعمل‌های بهداشتی عملیات امحاء آنها توسط اداره کل اموال تملیکی استان در محوطه پسماند شهرداری بندرعباس در حال انجام است.

قهرمانی با اشاره به اینکه در نتیجه امحای کامل کالاهای مضر سلامت موجود در این ۳۵۰ کانتینر، یکی دیگر از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان به طور کامل اجرا می‌شود، یادآور شد: در راستای آزاد سازی فضای مفید بندر شهید رجایی، عملیات سرشماری، شناسایی و تفکیک این ۳۵۰ کانتینر کالای فاسد شده و مضر سلامت که سوابق بعضی از آنها مربوط به ده سال قبل است، با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و بلافاصله پس از پایان سفر ایشان شروع شده و هم اکنون انهدام کالاهای مذکور به وزن بیش از ۳۲۰۰ تن توسط سازمان اموال تملیکی به مرحله اجرا گذاشته شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: عمده کالاهای موجود در این کانتینرها مواد غذایی فاسد شده، لوازم آرایشی غیر استاندارد و تاریخ مصرف گذشته و انواع دخانیات می‌باشد که در نتیجه تدابیر اتخاذ شده به منظور صیانت از بهداشت و سلامت عمومی جامعه، روند امحاء آنها تا انهدام کالاهای موجود در آخرین کانتینر ادامه خواهد داشت.