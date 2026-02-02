دستگیری ۳ سارق با اعتراف به ۱۶ فقره سرقت در شهرستان گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان خادمیان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت وسایل و قطعات درون خودرو در سطح گچساران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضایی و با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی ۳ نفر سارق را شناسایی و دستگیر و بهمراه مقادیر زیادی اموال کشف شده به یگان انتظامی منتقل نمودند.

فرمانده انتظامی گچساران با اشاره به اینکه متهمین در بازجویی های اولیه به ۱۶ فقره سرقت قطعات و محتویات درون خودرو در سطح این شهرستان اعتراف کردند، اضافه کرد: پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، متهمین به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.