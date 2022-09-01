به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، رسانه‌ها اخباری را در خصوص وقوع «گلوله باران و خرابکاری» در اطراف نیروگاه اتمی زاپروژیا و متهم کردن کی‌یف و مسکو در این ارتباط مطرح می‌کنند.

مقامات اوکراین امروز پنجشنبه ارتش روسیه را متهم کردند که با آتش توپخانه ای به شهر «انرهودار» که نیروگاه هسته ای زاپروژیا در آن واقع شده، حمله کرده است.

در مقابل روسیه تصریح کرد که اوکراین با اعزام «خرابکاران» تلاش کرد تا کنترل این نیروگاه را به دست بگیرد.

هیات کارشناسی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است تا ساعاتی دیگر از نیروگاه اتمی زاپروژیا دیدن کند.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه پیشتر در سخنانی گفت: مسکو امیدوار است که اقدامات تحریک آمیز اوکراین در خصوص نیروگاه اتمی زاپروژیا به فاجعه منجر نشود. روسیه از نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی انتظار ارزیابی عینی وضعیت در نیروگاه اتمی زاپروژیا را دارد. روسیه هر آنچه لازم است را انجام می دهد تا نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی بتوانند با خیال راحت در نیروگاه هسته ای زاپروژیا کار کنند. بازرسان امروز آنجا حضور دارند، گزارش هایی از ارتش ما در مورد دو گروه خرابکار در این نیروگاه وجود دارد که خنثی شده اند. من معتقدم این بهای بسیار سنگینی برای آگاهی جامعه جهانی از حقیقت است، اما اگر اوکراین می‌خواهد از این طریق به آن دست یابد و بخواهد واقعیت خود را نشان دهد، امیدوارم فقط به نوعی فاجعه منجر نشود.

سرگئی لاوروف گفت: ما انتظار تحقیقات عینی داریم. اگرچه همه کسانی که به نوعی در این سفر مشارکت دارند، با تدارک آن و تلاش برای دشوارتر کردن آن، آشکارا نمی خواهند که ماموریت آژانس بین المللی انرژی اتمی به نتایج عینی دست یابد.